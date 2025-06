Conciertos para reafirmar la paz, con la OSIC y la OSN

El Centro Cultural de la República El Cabildo presenta el Tercer Concierto de la Temporada Oficial Internacional 2025 de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC), bajo el título de “Concierto por la Paz”. La gala se realizará a las 20:00, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi), con entrada libre y gratuita.

La propuesta se enmarca en la conmemoración del 90º aniversario de la firma del tratado que puso fin a la Guerra del Chaco, un conflicto bélico que enfrentó a Paraguay y Bolivia entre 1932 y 1935. El evento busca rendir homenaje a ese hito histórico desde el arte y la cultura, reafirmando la vocación de paz entre ambas naciones.

El director invitado, Gastón Arce Sejas, maestro boliviano de destacada trayectoria, expresó su entusiasmo por participar de esta experiencia: “Me siento muy contento, es la primera vez que vengo al Paraguay. Es un país que he anhelado conocer. No lo digo por cumplido, sino porque el hecho de haber tenido una confrontación, no buscada por nuestros países, hace que uno siempre escuche y sepa de Paraguay”.

Arce Sejas destacó además la calidad de la orquesta y la calidez del recibimiento: “Hemos venido con bastante expectativa, no con pocos nervios, porque creo que siempre es una responsabilidad enfrentar a una gran orquesta como es la OSIC. Estoy muy feliz, la recepción ha sido maravillosa y creo que los músicos son excelentes. Esperemos que el público paraguayo se lleve una buena impresión de este concierto con música paraguaya y boliviana”.

También participará la solista boliviana Vannia Miranda, quien presentará su obra “Folklofonías”, una mezcla del folclore con elementos sinfónicos. “Qué lindo que en esta ocasión me toque presentar una obra titulada Folklofonías, una mezcla del folklore con las sinfonías, y por supuesto que nuestros pueblos se tomen de las manos porque el 12 de junio es una fecha muy pero muy importante. Creo que es la mejor manera de decir estamos aquí presentes”, comentó.

El violinista paraguayo Paulo Alonso, también solista invitado, resaltó la importancia del intercambio musical entre ambos países: “Estuve en Bolivia el año pasado, participando como instructor y miembro de la orquesta Bolivia Clásica. Me invitaron a compartir una semana de música con ellos. Estamos estrechando lazos y creo que de eso se trata la música: de crear nuevas conexiones”.

El repertorio incluirá además el estreno mundial de “La siempreviva”, de Daniel Álvarez Veizaga, y obras de compositores como Hummel, José Asunción Flores, Florentín Giménez, Emigdio Ayala Báez, Wilson Molina y Daniel Albornoz.

La OSN en Loma Plata

En paralelo, también hoy a las 19:00, la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay (OSN) realizará por primera vez un concierto en la ciudad de Loma Plata, ubicada en el Chaco paraguayo. El evento tendrá lugar en el Centro Cultural Chortitzer y será de acceso libre y gratuito.

La presentación conmemorará igualmente los 90 años del tratado de paz entre Paraguay y Bolivia, con un repertorio que incluirá obras del repertorio universal y nacional, bajo la dirección del maestro Ernesto Estigarribia Mussi, director invitado principal de la OSN.

Esta histórica presencia en el Chaco es posible gracias al apoyo de SENATUR, MITIC y el Conservatorio de Música de Loma Plata, reflejando un firme compromiso con la descentralización del desarrollo de la música sinfónica en todo el territorio nacional.