Airbag regresará a Paraguay con “El club de la pelea” en el mes de octubre

Airbag, la banda conformada por los hermanos Guido, Patricio y Gastón Sardelli, retornará a Paraguay para presentar en vivo los temas de su nuevo álbum “El club de la pelea I”, lanzado en mayo pasado. El concierto será el próximo 11 de octubre en el Jockey Club, anunció hoy la productora G5Pro.
Lea más: Este jueves, el Jockey Club se enciende con el regreso de Mora
La banda vendrá en el marco de una gira con la que tienen previsto recorrer distintas ciudades de Argentina, así como escenarios de España, Colombia, Paraguay y más países de Latinoamérica.
“El club de la pelea I” es su octavo álbum de estudio y ya superó los 200 millones de reproducciones en las plataformas digitales. Este material consolida a la agrupación como un fuerte exponente del rock contemporáneo en español.
¿Dónde se venden y cuánto cuestan las entradas?
Las entradas para el concierto estarán a la venta a partir de este lunes 18 de agosto a las 11:00, a través de Ticketea. Los precios y sectores serán: Campo (G. 390.000) y Plateas (G. 475.000).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El concierto será apto para todo público. Los menores de hasta 8 años cumplidos no abonan ingreso acompañados por su adulto responsable con entrada.