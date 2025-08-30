Miranda! llega hoy con una gran fiesta al Puerto de Asunción

Ale Sergi y Juliana Gattas abrirán esta noche el “Nuevo Hotel Miranda!” en el Puerto de Asunción. La agrupación argentina regresa a nuestro país presentando en vivo este nuevo álbum, lanzado en mayo pasado y que incluye diversas colaboraciones.

Lea más: Festival ReciclArte anuncia su cartel por día

Tras haber ganado en 2024 el Gardel de Oro con su álbum “Hotel Miranda”, el dúo pop presentó este nuevo material que reúne diez canciones inéditas y colaboradores como Conociendo Rusia en “Triste”, Tini en “Me gusta” y Kenia Os en “Siempre que lo beso”.

Del álbum también forman parte Nicki Nicole, Ana Mena, Young Cister, Fito Páez, Abraham Mateo, Leo Rizzi y Vicentico.

El dúo además ofrecerá un recorrido por los éxitos de sus más de 20 años de carrera entre los que se encuentran “Yo te diré”, “Lo que siento por ti”, “Mentía”, “Don” y “Enamorada”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tampoco faltará “Tu misterioso alguien”, la canción de 2009 que lleva cuatro semanas en la cima del listado del Billborad Argentina Hot 100 y que también se sigue posicionando entre lo más escuchado en Spotify en Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El tema, que según Ale Sergi nació inspirado por una frase pronunciada en la serie “Lost”, se volvió viral a partir de un vídeo donde el dúo interpretó la canción a capela en el programa televisivo “La Voz” donde Miranda! participa como jurado.

Mucho colorido, fiesta y baile promete este show, así como una gran puesta en escena.

Accesos, entradas y artistas invitados

Los accesos al Puerto de Asunción estarán sobre la Avda. República y Díaz de Pefaur (al costado del Parque de la Solidaridad) y se habilitarán a las 19:00.

La apertura del show estará a cargo de Sandía, el proyecto musical conformado por Belén Pinto y Wilson Santos que se está dando a conocer con el sencillo “Che Vy’a”.

El inicio del show de Miranda! está previsto para las 22:10 y la fiesta seguirá a las 00:10 con Polenta, la fiesta argentina creada por la Maru “Polaca” Frohmann y Nacho Elizalde. La misma ofrece un gran despliegue audiovisual y efectos especiales, además de promover valores de cuidado e inclusión.

Las entradas siguen a la venta en Ticketea y el show será apto para todo público. Los menores de 8 años no abonan ingreso, acompañados de su adulto responsable con entrada. Los precios y sectores son: Campo Trasero (G. 300.000), Campo Delantero (G. 500.000) y Lounge (G. 950.000).

La organización recomendó llegar temprano, no comprar entradas a extraños, utilizar calzados y ropa cómoda. También instaron a mantenerse hidratados, cuidar los celulares y objetos personales, y no empujar durante el show.