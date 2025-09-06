Il Divo celebra 20 años de carrera con un show especial en Paraguay

El público local tendrá el privilegio de ser el primero en Latinoamérica en presenciar este espectáculo renovado, ya que la capital paraguaya es la ciudad inaugural de un recorrido que continuará por Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú y Colombia.

Con más de 30 millones de discos vendidos y dos décadas de trayectoria, Il Divo –actualmente integrado por Urs Bühler, Sébastien Izambard, David Miller y Steven LaBrie– ofrecerá un repaso de sus grandes éxitos, con momentos especiales en los que cada miembro asumirá un papel protagónico en solitario.

En esta ocasión presentarán las obras que conforman su último disco llamado “XX” como también los grandes clásicos que los han consolidado como los favoritos del género.

Las entradas siguen disponibles a través de la web de TodoTicket Paraguay y en puntos de venta habilitados, con precios que van desde G. 330.000 hasta 1.100.000, según la ubicación elegida.

La producción recuerda al público que evite la compra en reventa, ya que no se responsabiliza por tickets adquiridos fuera de los canales oficiales. La boletería en el local seguirá funcionando de 16:00 a 21:00, los portones se abrirán a las 19:00, el grupo invitado, que será Los Andantinos, se presentará a las 20:00. El inicio del show de Il Divo está previsto para las 21:00.

En cuanto a la organización, se desplegará un importante operativo de seguridad, con personal privado, apoyo de la Policía Nacional y puestos de primeros auxilios.

Se solicita a los asistentes colaborar cumpliendo con las disposiciones habituales: no ingresar con objetos voluminosos, sustancias prohibidas ni elementos que puedan poner en riesgo la seguridad; en cambio, estarán permitidos objetos de uso personal como mochilas pequeñas, celulares, cargadores portátiles o medicamentos con receta.

La expectativa es alta y todo apunta a que será una noche única, en la que la música y el ambiente crearán una experiencia inolvidable para los seguidores del grupo.