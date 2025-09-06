Los sonidos del folclore contemporáneo llegan este domingo al Puerto de Asunción

Artistas consagrados y emergentes serán parte de una nueva edición del festival Folcloreando, que se realizará este domingo desde las 16:00 en el Centro Cultural del Puerto de Asunción (Avda. El Paraguayo Independiente y Colón).

La programación del festival, dirigido por Gonzalo Resquín, apunta a presentar a artistas que fusionan los géneros tradicionales con nuevas sonoridades, generando un espacio de encuentro abierto a toda la familia.

En esta edición se podrá escuchar a la cantautora Kalya Luz, quien el año pasado presentó en las plataformas digitales su EP “Luz del sur”.

También estará Juanjo Corbalán Cuarteto, la agrupación encabezada por el arpista y compositor, del que también son parte la saxofonista Lara Barreto, el baterista Seba Ramírez y el pianista Víctor Álvarez.

Lizza Bogado estará igualmente en escena, presentando las canciones que han marcado sus más de 40 años de carrera. La artista llegará con su nuevo álbum “Laboratorio del alma”.

El programa del festival también incluye a Joaju Cuarteto, una agrupación que se caracteriza por fusionar el folclore con el jazz. El grupo está integrado por Víctor Morel (batería), Giovanni Primerano (piano), Paula Rodríguez (bajo) y Bruno Muñoz (saxo).

Finalmente estará Purahéi Soul, el dúo conformado por Jennifer Hicks y Miguel Narváez, que ha conquistado al público con su mezcla de folclore, swing, blues y otros estilos.

El festival, que se extenderá hasta las 23:00, estará acompañado por una feria de artesanía a cargo del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) y propuestas gastronómicas.

“Folcloreando” nació como un ciclo de conciertos en los años 2022 y 2023. Actualmente, busca consolidarse como un festival al aire libre en el emblemático Puerto de Asunción.

Esta edición cuenta con el apoyo de los Fondos Culturales de la Municipalidad de Asunción (Focma) y de las entidades de gestión colectiva APA y AIE.