Il Divo ofrece una noche llena de emoción y talento a la luz de las velas

Il Divo abrió en Paraguay el tramo sudamericano de su gira “By candlelight” (A la luz de las velas), presentando en el escenario una ambientación acorde al nombre de esta gira. Este concierto, enmarcado en la celebración de los 20 años de carrera del cuarteto, también sirvió de presentación al barítono Steven LaBrie.

Acompañados por un trío de cuerdas conformado por un violinista, un violonchelista y un contrabajista, además de su director musical al piano; Il Divo apareció en escena tras una obertura instrumental interpretando “Caruso” y “Passerà”.

“Muchísimas gracias ¡Buenas noches! Bienvenidos a nuestro ‘By candlelight tour’“, saludó el estadounidense David Miller, quien fue el que más conversó con el público a lo largo del concierto.

“Prepárense para un show de grandes emociones”, advirtió el francés Sébastien Izambard, antes de seguir la presentación con la balada “Melancolía”.

Miller quedó luego en escena comentando que está trabajando en un álbum de ópera que aún no está terminado y que, antes de introducirse al canto lírico, tuvo su paso por el teatro musical.

Así que eligió para su momento en solitario interpretar “Pity the child”, una canción del musical Chess. En la misma desplegó no solo su gran voz de tenor, sino su capacidad interpretativa.

Los cuatro volvieron a unirse en escena para “Mama” y “Te amaré”, la versión en español de “Come what may”, canción del musical Moulin Rouge.

Toque latinoamericano

Steven LaBrie quedó solo en escena contando que es oriundo de Texas, Estados Unidos, y su madre es mexicana. Antes de sumarse a Il Divo, en el año 2021, se dedicaba a cantar música mexicana. Así dio paso a “El triste”, donde demostró su gran capacidad vocal y también su desempeño en escena con una excelente interpretación.

Siguiendo su recorrido musical por Latinoamérica, Il Divo presentó su versión del tango “Por una cabeza” y “Si tu me amas”. Una versión instrumental del bolero “Historia de un amor” quedó en escena mientras los cantantes realizaron un cambio de vestuario. Luego volvieron interpretando “La vida sin amor”.

Sebastien también tuvo su turno como solista y comentó que viene el pop, es autodidacta, por lo que cuando fue a la audición de Il Divo y escuchó cantar a David pensó que no podría quedar en el grupo.

También dio un emotivo mensaje acerca de la depresión y señaló que a veces “salir de la cama es como correr un maratón”. Con guitarra en mano interpretó el tema de Adele “Easy on me”.

Quizás uno de los momentos más emotivos se dio con el “Hallelujah” de Leonad Cohen, al que le siguió “Héroe”, quizás una de las versiones de Il Divo más conocidas en nuestro país.

El suizo Urs Bühler fue el último en tener su momento solista. El cantante afirmó que no quería decir nada acerca de lo que iba a cantar, porque cree “que la música tiene que hablar por sí misma”.

No obstante, señaló que es un tema que le “conmueve el corazón” cada vez que lo canta. Así dio paso al aria Ombra mai fu, de la ópera Serse de George F. Händel.

“Nella Fantasia”, el tema compuesto por Ennio Morricone para la película “Nuovo Cinema Paradiso” también fue interpretada por el cuarteto, así como “Adagio” y “Mi way”.

Luego de una breve pausa y, en medio de los aplausos del público, los integrantes de Il Divo volvieron al escenario con la balada “Regresa a mi”, para ofrecer el tramo final del concierto.

“Hasta mi final” llegó en medio de mucha emoción y que ya se ha convertido en un clásico de las bodas, antes de la despedida con la exigente “Time to say goodbye”, en medio de los aplausos y de la ovación del público que disfrutó de los impecables arreglos vocales del cuarteto.

La previa estuvo a cargo del grupo paraguayo Andantinos, que destacó a Il Divo como un gran referente. Es que la agrupación también se adentra en el pop lírico, pero con un sabor más local.

Su repertorio incluyó temas como la balada “No saber de ti” y la polca “Josefina”. También una versión de la alegre canción “Será porque te amo”, del dúo italiano Ricchi e Poveri.