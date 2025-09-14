Adiós a Hermeto Pascoal: el brujo que transformaba todo en música

Asimismo, informaron que el velatorio público será este lunes 15 de septiembre en la Areninha Hermeto Pascoal, centro cultural.

Nacido en el estado de Alagoas, en el noreste de Brasil, Pascoal fue un virtuoso multiinstrumentista y un improvisador innato. Su figura, con la característica barba y melena blanca, se volvió emblemática en escenarios de todo el mundo. Tocó junto a Miles Davis —quien interpretó composiciones suyas— y dejó una huella profunda en el jazz universal.

Incluso el presidente de Brasil, Lula Da Silva, escribió: “La música y la cultura brasileñas tienen una gran deuda con Hermeto Pascoal (...) El talento y la incansable creatividad de este nativo de Arapiraca, de Alagoas, le valieron reconocimiento internacional e influyeron a generaciones de músicos de todo el mundo. En 2010, tuve el honor de condecorarlo con la Orden del Mérito Cultural”.

“Hermeto siempre nos enseñó a no dejarnos dominar por la tristeza. Por eso, invito a los brasileños a celebrar su historia y su música. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que se inspiraron en su arte. Brasil despide a este gran artista con gratitud”, cerró.

Conexión e inspiración

En 2017 visitó Paraguay por única vez, como parte del Festival Asujazz en el Complejo Textilia. Aquella noche quedó grabada en la memoria de los asistentes: “El plato fuerte de la noche fue Hermeto Pascoal. La aclamación a su entrada fue instantánea. Su show fue pura fuerza. Luego, apoyado en la genialidad de sus músicos, presentó una fusión de ritmos brasileños. Hermeto se paseaba y bailaba, y tuvo la oportunidad de sacar sonidos de dos cerditos de goma, una pava con agua y un cuerno, y de cantar con el público. Los momentos en que él quedaba solo en los teclados, eran pura magia. Definitivamente, el brujo lanzó su hechizo y quedamos todos encantados”, reportaba este diario.

Su influencia marcó a varias generaciones de músicos paraguayos. El baterista Víctor S. Morel compartió una foto junto a su padre, Víctor “Toti” Morel, su hermana Julieta y el maestro, acompañada del mensaje: “Gracias por batallar por la música a nivel universal, brujo. Hermeto vive, su Espíritu sigue”.

También Óscar Aldama, pianista paraguayo radicado en Brasil, evocó su impacto: “El primer contacto que tuve con su música fue a través de un cassette de Hermeto Pascoal en vivo en Montreux (…) recuerdo haber quedado estupefacto al escuchar tanta información a la vez. Años más tarde, cuando llegué a Tatuí, tuve la suerte de estudiar y convivir con todos los maestros de esa Escuela de la música universal, y donde tuve el honor de asistir a un concierto de Hermeto Pascoal e Grupo. Gracias, campeón, por su música, su vida y su lucha por el arte que viene de lo más profundo del alma. Gracias por enseñarnos y mostrarnos el camino de la música hecha con verdad. Su legado es eterno y siempre será el faro que nos guía”.

En un gesto casi simbólico, la noticia de su fallecimiento coincidió con la segunda jornada del festival Jazz Sudaca en Asunción, un evento inspirado en su filosofía musical. Durante la velada, se proyectaron imágenes del “brujo” mientras la música continuaba sonando, como testimonio de un legado vivo que sigue transformándose en nuevas generaciones y escenarios.

Hermeto Pascoal deja una obra inmortal que trasciende fronteras y estilos, confirmando que, como él mismo demostraba en cada concierto, la música puede surgir de cualquier rincón de la vida.