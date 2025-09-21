Dua Lipa despide a su agente al enterarse de que este intentó que el trío Kneecap fuera excluido del Festival de Glastonbury

Dua Lipa se ha separado de su antiguo representante, David Levy, al saber que este participó en una campaña contra la aparición del grupo de rap Kneecap en el Festival de Glastonbury, acusándolos de antisemitismo, según informó ayer el periódico británico Daily Mail.

Levy fue uno de los firmantes de una carta dirigida al fundador del festival, Michael Eavis, y a su hija Emily, instándolos a cancelar la actuación de los raperos propalestinos de Belfast.

Lea más: La civilización

El correo electrónico, firmado conjuntamente con otras figuras influyentes de la industria musical, estaba marcado como “privado y confidencial”, pero se filtró, exponiendo su intento de sabotear a los irlandeses por su abierta solidaridad con el pueblo palestino.

Al igual que el trío Kneecap, Dua Lipa es abiertamente propalestina. La carta que firmó y envió a Michael Eavis parece dejar en claro que Levy es partidario de la ocupación israelí de los territorios palestinos y de la actual ofensiva bélica de Israel en Gaza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese al intento de boicotear su presentación, Kneecap se presentó con gran éxito en Glastonbury. El trío también fue acusado de apoyar a Hezbolá y Hamás durante su actuación en el festival estadounidense de Coachella en abril.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Massive Attack retira su música de todas las plataformas con presencia en Israel

Dua Lipa es desde hace tiempo una firme defensora de la causa palestina. En mayo de 2024, denunció el “genocidio israelí” en Gaza ante sus 88 millones de seguidores en Instagram y se unió a otros artistas para protestar contra la “complicidad británica” con Israel.

Además de Dua Lipa, la banda Massive Attack, con sede en Bristol, también rompió relaciones con David Levy por la misma razón.