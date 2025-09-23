El CCPA Jazz Quintet rinde homenaje a la Guarania en el Teatro de las Américas

En el marco de la conmemoración del “Año de la Guarania”, el CCPA Jazz Quintet subirá al escenario del Teatro de las Américas (José Berges 297) para presentar un repertorio que rinde homenaje a los cien años de la creación de este género musical por José Asunción Flores.

El concierto propone un encuentro único entre la melancolía y el lirismo de la Guarania y las posibilidades armónicas e improvisatorias del jazz, a través de arreglos originales y composiciones de autores paraguayos contemporáneos.

Algunas de las obras que sonarán son “Py’aguapy”, de Magalí Benítez -exintegrante del quinteto, ahora becada en Berklee-; “Sentir”, de Carlos Schvartzman; “Marina”, de Pedro Martínez; “Un domingo”, de Magno Molinas; “My Funny Valentine”, de Richard Rodgers/Lorenz Hart; “Ne rendápe aju”, de José Asunción Flores; “Ojavea”, de Rolando Chaparro, entre otras.

La agrupación está integrada por Diana Quiñones en trombón, Magno Molinas —quien se suma como nuevo pianista y tecladista—, Paula Rodríguez en contrabajo y dirección, José Burguez en batería y Bruno Muñoz en saxo, quien participará en reemplazo de Oliver Duarte.

La velada promete ser una experiencia abierta a todo público, donde el cruce de estilos y generaciones celebrará la riqueza cultural del Paraguay en un año de especial significado para la Guarania.