Festival ReciclArte 2025: todo lo que tenés que saber del canje de pulseras

ReciclArte tendrá una nueva edición este fin de semana, nuevamente en el Anfiteatro “José Asunción Flores” de la ciudad de San Bernardino. Agrupaciones como Babasónicos, Los Ratones Paranoicos, Cuarteto de Nos, La Beriso, Las Pastillas del Abuelo y otras serán parte de este festival.

Desde hoy está en marcha el canje de pulseras en varios locales del Paseo Carmelitas (Avda. España y Malutín), dependiendo del sector.

Para Plateas y Generales hay que recurrir a Cover Singing Bar, donde la atención se realizará desde hoy y hasta el viernes de 10:00 a 20:00.

Para los sectores Césped y Lounge, el local habilitado es El Nacido y la atención se hará desde hoy hasta el viernes, también de 10:00 a 20:00.

En los días del festival, el canje de pulseras se podrá realizar en Monkey Jack, ubicado en el predio del anfiteatro en San Bernardino, de 9:00 a 20:00.

¿Cómo y cuando colocarse la pulsera?

La producción del festival también brindó instrucciones acerca de cuándo y cómo colocarse la pulsera para ser parte de este evento.

En este sentido, señalaron que las mismas se deben colocar antes de llegar al festival y es importante que cada persona “tenga la pulsera bien ajustada y con el chip mirando hacia arriba antes de ingresar al anfiteatro”.

“Las pulseras deben estar ajustadas de modo tal que no puedan quitarse ni volverse a colocar. Caso contrario serán confiscadas y no se reemplazarán”, detallaron.

También indicaron que dentro del predio del anfiteatro habrá controles y, aquella persona que no tenga la pulsera colocada correctamente, no podrá permanecer en el evento.

“No cortes, quemes, estires, doblas, rompas o pegues o alteres la pulsera de ninguna forma. Cualquier pulsera que haya sido alterada, será confiscada y no habrá posibilidad de reemplazo”, añadieron.

En cuanto a la colocación de la pulsera, señalaron que se debe deslizar el broche hasta que quede segura en la muñeca, dejando un pequeño margen para que no apriete.

“Una vez que está ajustada, no te la saques hasta que termine el festival. Si la rompes o alteras vas a invalidarla y no podrás ingresar”, resaltó la producción.

También indicó que se debe dejar “un dedo de espacio entre la muñeca y la pulsera” para que no esté ni muy ajustada, ni muy suelta. Tampoco se debe cortar lo que sobra.