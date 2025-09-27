ReciclArte 2025, EN VIVO: grilla completa y cobertura minuto a minuto

La edición 2025 de ReciclArte ya está en marcha. Desde las 12:45 se abren los portones del Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino para recibir a miles de fanáticos que vivirán una noche cargada de música y energía.

ABC Color acompaña la primera jornada con cobertura en vivo, para que no te pierdas ningún detalle de las presentaciones y la vibrante atmósfera festivalera.

Lea más: Babasónicos y Ratones Paranoicos encabezan el inicio de ReciclArte 2025

12:00 Grilla de artistas de la primera jornada de ReciclArte

12:45 – Apertura de portones

13:00 – Lucero Sarambí

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

13:35 – Funk’chula

Unite al canal de ABC en WhatsApp

14:20 – Lanuesta

15:15 – Juan Cancio Barreto

16:10 – Los Cafres

17:20 – La de Roberto

18:15 – El Kuelgue

19:25 – Salamandra

20:40 – Ratones Paranoicos

21:30 – Babasónicos