ReciclArte 2025, EN VIVO: grilla completa y cobertura minuto a minuto

La edición 2025 de ReciclArte ya está en marcha. Desde las 12:45 se abren los portones del Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino para recibir a miles de fanáticos que vivirán una noche cargada de música y energía.
ABC Color acompaña la primera jornada con cobertura en vivo, para que no te pierdas ningún detalle de las presentaciones y la vibrante atmósfera festivalera.
Lea más: Babasónicos y Ratones Paranoicos encabezan el inicio de ReciclArte 2025
12:00 Grilla de artistas de la primera jornada de ReciclArte
12:45 – Apertura de portones
13:00 – Lucero Sarambí
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
13:35 – Funk’chula
14:20 – Lanuesta
15:15 – Juan Cancio Barreto
16:10 – Los Cafres
17:20 – La de Roberto
18:15 – El Kuelgue
19:25 – Salamandra
20:40 – Ratones Paranoicos
21:30 – Babasónicos