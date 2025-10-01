Concierto “Raíz Viva”, de Emilia Olazar, será el 8 de octubre

Este espectáculo, enmarcado en el Día de la Cultura Afroparaguaya, invita a un viaje sonoro que celebra la identidad, la memoria y la herencia afrodescendiente en Paraguay.

Lea más: Rauw Alejandro afirma que la cultura latina es “global”: “El mundo nos escucha”

Emilia Olazar estará acompañada por un destacado elenco de músicos: Paula Rodríguez (bajo eléctrico), Víctor Álvarez (teclados), José Burguez y Javier Cedeño Kotaroo (percusión) y José Cabrera (clarinete).

Además de un repertorio profundamente emotivo, el público podrá disfrutar de la propuesta gastronómica de Jopará Cocina Cultural, creando una experiencia integral donde música y sabores se entrelazan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy