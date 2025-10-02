Nathalie Aponte sigue en competencia y va rumbo a la final de La Voz Argentina 2025

La Voz Argentina 2025 continúa su marcha y la paraguaya Nathalie Aponte sigue dando de qué hablar. En la noche de este miércoles, el reality musical de Telefe presentó el cuarto round del “Team Luck Ra”, instancia en la que uno de los concursantes quedó fuera de carrera.

El formato actual de la competencia propone enfrentamientos cruzados, en los que los participantes se presentan en el escenario y reciben votaciones del 1 al 10 por parte de los coaches rivales, además de la decisión final del propio entrenador. Quien obtiene el menor puntaje en cada equipo es eliminado automáticamente.

En esta ocasión, Lucas Barros fue el menos votado y quedó fuera del equipo de Luck Ra, mientras que Nathalie Aponte aseguró su lugar en la próxima ronda. La paraguaya, que se viene destacando con su potente voz y carisma en escena, se mantiene en carrera y ya empieza a perfilarse como una de las favoritas del público.

Cómo quedó el “Team Luck Ra” tras el 4° round

Nathalie Aponte

Thomas Dantas

Nicolás Behringer

Federico Mestre

Con cada eliminación, la competencia se vuelve más ajustada y las chances de llegar a la gran final aumentan para quienes siguen en pie. Nathalie Aponte está cada vez más cerca de cumplir el sueño de consagrarse en el reality musical más visto de Argentina.

