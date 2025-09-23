La paraguaya Nathalie Aponte avanza en La Voz Argentina y se acerca a la final

El “Team Luck Ra” volvió a encender el escenario de La Voz Argentina este lunes, en el esperado “Tercer Round” del reality de Telefe. Entre las voces que lograron emocionar y asegurarse un lugar en la próxima etapa está la paraguaya Nathalie Aponte, que una vez más se ganó el voto de su coach y sigue en carrera por el gran título.
Esta fase del programa presentó un nuevo formato: en lugar de presentaciones solistas, los cantantes se midieron en duelos de a pares. Después de escucharlos, Luck Ra eligió salvar a tres de sus talentos favoritos: Federico Mestre, Nicolás Behringer y la propia Nathalie, quien fue ovacionada por su interpretación.
Los participantes que no fueron elegidos por su coach pasaron a la evaluación del resto de los jurados —Soledad, Lali Espósito y Miranda!—, que definieron con sus puntajes quién continuaba. Finalmente, Emma Roach fue la menos votada y quedó fuera de la competencia.
Lea más:“Los sueños sí se cumplen”, dice Nath Cajigal tras brillar en La Voz
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Así quedó el “Team Luck Ra” después del 3° round:
- Lucas Barros
- Federico Mestre
- Nathalie Aponte
- Thomas Dantas
- Nicolás Behringer
La próxima gala promete nuevas emociones y presentaciones de alto nivel, con Nathalie buscando seguir representando a Paraguay en uno de los escenarios más vistos de la región.