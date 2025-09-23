La paraguaya Nathalie Aponte avanza en La Voz Argentina y se acerca a la final

Este lunes, en el electrizante “Tercer Round” de La Voz Argentina, Nathalie Aponte brilló y aseguró su lugar en la siguiente etapa, mientras el “Team Luck Ra” se reconfiguró tras intensos duelos que mantuvieron a los espectadores al borde de sus asientos.