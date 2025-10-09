Nathalie Aponte quedó eliminada de La Voz Argentina 2025

La paraguaya Nathalie Aponte volvió a dejar sin aliento al público de La Voz Argentina 2025 con una interpretación impecable y conmovedora de “Stone Cold”, de Demi Lovato, durante las semifinales del reality. Sin embargo, a pesar de su actuación al nivel de una final, la artista quedó eliminada del team Luck Ra, cuyo representante será finalmente Nicolás Behringer.

Con su presentación, Nathalie demostró una vez más el talento y la fuerza vocal que la convirtieron en una de las favoritas del público, llevando el nombre de Paraguay en alto a lo largo de toda la competencia. Su versión del éxito de Lovato fue alabada por el jurado y aplaudida por los seguidores del programa, que destacaron la emoción y el control interpretativo de la cantante.

A lo largo de la temporada, Aponte se destacó por su versatilidad, presencia escénica y capacidad de transmitir emociones profundas, consolidándose como una de las voces más potentes del certamen. Aunque su camino en el programa llegó a su fin, su paso dejó huella y la posiciona como una artista con proyección regional.

En redes sociales, los mensajes de apoyo y orgullo por parte de los paraguayos no tardaron en llegar, convirtiendo su nombre en tendencia y celebrando el recorrido que la llevó hasta las instancias decisivas del concurso.

