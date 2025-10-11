El trío argentino Airbag se presenta este sábado en el Jockey Club

La visita del grupo integrado por los hermanos Pato, Guido y Gastón Sardelli se da en medio de un año especialmente significativo para su carrera. Hace apenas unas semanas, Airbag marcó un nuevo récord al presentarse por tercera vez en el Estadio Monumental de River Plate en un mismo año, con entradas agotadas en cada ocasión.

Ese hecho los ubicó entre las pocas bandas argentinas que lograron repetir tres fechas en el estadio más grande del país, consolidando su lugar dentro del rock nacional.

El recital en Paraguay será una nueva parada dentro de El club de la pelea Tour I, gira que toma su nombre de su más reciente trabajo discográfico y que combina las canciones de ese álbum con los grandes clásicos que acompañan al grupo desde sus inicios.

Temas como Cae el sol, Por mil noches, Solo aquí, Extrañas intenciones o Corazón lunático suelen formar parte del repertorio que repasa más de dos décadas de historia musical.

Airbag se caracteriza por sus potentes presentaciones en vivo, donde alternan momentos de energía eléctrica con pasajes instrumentales y versiones extendidas que ponen en primer plano la destreza de los tres músicos.

En cada una de sus giras, la banda reafirma su apuesta por el sonido de guitarras, bajos y baterías como eje central, manteniendo viva la tradición del rock en tiempos de constante cambio.

Las entradas para el concierto en el Jockey Club continúan disponibles en los puntos de venta de Ticketea y a través del sitio web www.ticketea.com.py, en su fase de venta general. Los precios son de Gs. 390.000 (Campo) y Gs. 475.000 (Platea).

El show es apto para todo público, y los menores de hasta 8 años pueden ingresar sin abonar, acompañados por un adulto responsable con entrada.