Más de mil guitarristas celebrarán a Mangoré en Misiones

Este 11 y 12 de octubre, la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, será el epicentro de la música paraguaya con la celebración del Primer Festival Nacional de Guitarras de la Red Sonidos de la Tierra, bajo el lema “Mangoré para el Mundo”.

11 de octubre de 2025 - 01:00
Guitarristas se preparan para el evento que se desarrollará este fin de semana.
El encuentro reunirá a más de 1.000 guitarristas de todo el país, en una gran fiesta dedicada a la figura del maestro Agustín Pío Barrios, Mangoré.

El evento, denominado “Suena San Juan Bautista”, ofrecerá una variada programación artística y comunitaria. Entre las actividades destacan el tradicional Mercadito Sonidos, el Desfile de los Pueblos, recorridos turísticos, conciertos y espacios de encuentro que forman parte de la Ruta de Festivales de la Red Sonidos de la Tierra.

La presentación central será el domingo 12 de octubre a las 18:30, en el Polideportivo Municipal, con un repertorio inspirado en la obra de Mangoré. Además, se inaugurará el nuevo Auditorio de Guitarra Clásica Agustín Pío Barrios, un espacio creado para promover el estudio y la difusión de este instrumento.

“El Primer Festival Nacional de Guitarras y la apertura del auditorio son un hito para nuestra red y para el país”, afirmó el Maestro Luis Szarán, fundador del programa. “Celebramos a Mangoré y abrimos un escenario para que nuevas generaciones de guitarristas sigan su legado”.

