Más de mil guitarristas celebrarán a Mangoré en Misiones

El encuentro reunirá a más de 1.000 guitarristas de todo el país, en una gran fiesta dedicada a la figura del maestro Agustín Pío Barrios, Mangoré.

El evento, denominado “Suena San Juan Bautista”, ofrecerá una variada programación artística y comunitaria. Entre las actividades destacan el tradicional Mercadito Sonidos, el Desfile de los Pueblos, recorridos turísticos, conciertos y espacios de encuentro que forman parte de la Ruta de Festivales de la Red Sonidos de la Tierra.

La presentación central será el domingo 12 de octubre a las 18:30, en el Polideportivo Municipal, con un repertorio inspirado en la obra de Mangoré. Además, se inaugurará el nuevo Auditorio de Guitarra Clásica Agustín Pío Barrios, un espacio creado para promover el estudio y la difusión de este instrumento.

“El Primer Festival Nacional de Guitarras y la apertura del auditorio son un hito para nuestra red y para el país”, afirmó el Maestro Luis Szarán, fundador del programa. “Celebramos a Mangoré y abrimos un escenario para que nuevas generaciones de guitarristas sigan su legado”.