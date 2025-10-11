René Ayala y el Ensamble Campanellas presentan El Foso: un descenso al infierno

El Foso es un concierto conceptual donde confluyen la música atonal, la electrónica, el heavy metal, el folclore, la música clásica y el jazz. A través de cuadros sonoros, la obra propone un viaje al horror de los centros de tortura de la dictadura stronista, evocando el sufrimiento de quienes fueron apresados, torturados y desaparecidos por luchar por un Paraguay más justo.

La pieza también rinde homenaje a las madres que dieron a luz en esas circunstancias extremas y a los hijos que sobrevivieron a pesar del dolor y la violencia. Con una mirada profundamente humana, El Foso busca no solo recordar, sino también transformar la memoria en una experiencia artística que interpela al presente.

Los conciertos cuentan con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) y del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA). Las funciones serán el viernes 11 de octubre en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán, con presentaciones a las 18:00 y 20:00, y el sábado 12 de octubre en el CCPA, a las 19:30.Las entradas tienen un costo de 30.000 guaraníes.

