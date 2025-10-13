La Notorious presentará su disco “Fonky & Barras” con tres shows en Asunción

Una de las propuestas más frescas y potentes de la nueva escena argentina cruza por primera vez la frontera. La Notorious desembarca en Asunción para presentar Fonky & Barras, su primer trabajo discográfico lanzado en mayo, que reúne siete tracks donde el groove del funk y el soul se fusionan con la lírica social y cultural del hip hop.

El resultado es una obra bailable y consciente que conecta con la realidad de toda una generación. Producido por Tincho Weibel y mezclado y masterizado por Martín Bluenoise, el disco consolida la identidad del grupo con un sonido de calidad internacional y una cuidada propuesta visual y audiovisual.

Como carta de presentación, la banda estrenó el videoclip de “Grooveman”, una pieza que refleja el concepto de la metamorfosis a través de dos líneas narrativas paralelas: pasajeros ordinarios que, durante el viaje, se transforman en artistas extraordinarios, y otros que logran percibir su verdadera esencia.

La idea del “colectivo” atraviesa toda la obra, tanto en lo literal como en lo simbólico, y define la identidad de La Notorious como un espacio de encuentro y creación compartida. El video fue dirigido por Gabriela Marquina con producción de Laguna Visual, fotografía y cámara de Gretell González, y dirección de arte de Sol de América Centeno junto a Lucía Pelliza.

Formada en Villa Urquiza en 2022, La Notorious nació como un colectivo musical y artístico que encuentra en las jams su principal motor creativo. Estos encuentros mensuales se convirtieron en verdaderos puntos de unión, donde la cultura hip hop se manifiesta como herramienta de expresión, resistencia y comunidad. Desde allí, la banda proyecta su mensaje de afecto y unión frente a la violencia y el odio, consolidando su filosofía de “colectivo La Notorious”.

Con nueve músicos en escena, el grupo está integrado por Joaquín “Chore” Origlio, Mix Corleone y Victoria Berco en voces, Facundo De Los Santos en guitarra, Alejandro Toledo en bajo, Andrés Guerin en batería, Manuel Loza en saxo tenor, Ricardo Gandolfo en saxo alto, Guido Tollio en teclas y Alfonso Blanco Lara en talkvox. Juntos conforman un ensamble potente y versátil que combina virtuosismo instrumental, letras comprometidas y una puesta en escena vibrante.

Con nueve músicos en escena, La Notorious ofrecerá un show explosivo que ya conquistó al público porteño y que ahora se prepara para cautivar al público paraguayo. El grupo se presentará el jueves 16 de octubre en Die Mannschaft, el viernes 17 en Spin en The Black Mango y el sábado 18 en The Jam. El acceso tendrá un costo de G. 25.000 en puerta en cada una de las fechas.