Coro ArtVita ofrecerá un tributo sinfónico al rock argentino junto a cantantes invitados

El Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos), recibirá este sábado 25 a las 20:00 al Coro ArtVita que, acompañado por una banda sinfónica dirigida por la Mtra. Alejandra Velázquez, invitará al público a revivir grandes himnos del rock argentino.

Lea más: Los Auténticos Decadentes traen la fiesta de “Mi vida loca” al Puerto de Asunción

Canciones de Fito Páez, Charly García, Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Enanitos Verdes, Andrés Calamaro, Soda Stereo, Fabiana Cantilo, Rata Blanca, Patricia Sosa y Serú Girán serán parte de este espectáculo, que contará con varios cantantes invitados.

Entre los artistas que se presentarán como solistas junto al coro están Nicole Arz, Giuli Mendizza, Victor Fleitas, Consuelo Vera y Marcelo Gabriel.

“Estamos muy felices de presentar este concierto tributo al rock argentino, un estilo que marcó a generaciones y que sigue vigente con canciones que siguen sonando. Este show es un sueño largamente anhelado, en el que venimos trabajando desde hace años. Es un privilegio compartirlo con el público”, afirmó José Benítez, director artístico de ArtVita Música y del Coro ArtVita.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También destacó que esta será la primera presentación que realizan en el gran teatro del BCP, que fue elegido especialmente por su capacidad y calidad acústica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las entradas están a la venta a través de Ticketea a G. 160.000 en precio de Preventa 1. Los que necesiten asistencia para el proceso de compra pueden comunicarse al (0983) 999919.