La Orquesta Nacional de Música Popular sigue celebrando su primer aniversario

El programa incluirá obras representativas del repertorio nacional, interpretadas por la gran orquesta, ofreciendo un recorrido por las melodías y ritmos que forman parte de la identidad musical del Paraguay.

Esta propuesta busca rendir homenaje a la tradición sonora del país, en un ambiente íntimo y festivo que refleje el espíritu de la Onamp.

La velada contará con la participación especial de las cantantes Vicky Díaz y Melissa Hicks, así como del trompetista Salvador García, integrante de la agrupación. Sus interpretaciones aportarán color y emoción a una noche dedicada al arte, la memoria y la celebración colectiva.

El concierto se realizará el viernes 24 de octubre en el local AMP/ONAMP, ubicado en 15 de Agosto entre 1ª y 2ª, en Asunción. La entrada será libre y gratuita.

La ONAMP celebra su primer año reafirmando su compromiso con la música paraguaya y con el público que la acompaña.