La Orquesta Nacional de Música Popular sigue celebrando su primer aniversario

La Orquesta Nacional de Música Popular (Onamp), bajo la dirección del maestro Luis Álvarez, continúa con los festejos por su primer aniversario. Este viernes 24 de octubre celebrará la ocasión con un “Concierto en Casa”, que tendrá lugar en su local y teatro de ensayo, un espacio que se ha convertido en punto para la difusión de la música popular paraguaya.

24 de octubre de 2025 - 01:00
La Orquesta Nacional de Música Popular (Onamp) durante el concierto que ofreció el pasado sábado en Altos.
El programa incluirá obras representativas del repertorio nacional, interpretadas por la gran orquesta, ofreciendo un recorrido por las melodías y ritmos que forman parte de la identidad musical del Paraguay.

Esta propuesta busca rendir homenaje a la tradición sonora del país, en un ambiente íntimo y festivo que refleje el espíritu de la Onamp.

La velada contará con la participación especial de las cantantes Vicky Díaz y Melissa Hicks, así como del trompetista Salvador García, integrante de la agrupación. Sus interpretaciones aportarán color y emoción a una noche dedicada al arte, la memoria y la celebración colectiva.

El concierto se realizará el viernes 24 de octubre en el local AMP/ONAMP, ubicado en 15 de Agosto entre 1ª y 2ª, en Asunción. La entrada será libre y gratuita.

La ONAMP celebra su primer año reafirmando su compromiso con la música paraguaya y con el público que la acompaña.