TINI sumó a Chris Martin y a Juanes a uno de sus shows de “FUTTTURA”

Tini Stoessel, que ya anunció un show con “FUTTTURA” en Asunción para marzo del próximo año, sorprendió este domingo a sus fanáticos que fueron a ver el show que ofreció en el Parque Tecnópolis de Buenos Aires.
Lea más: Asunciónico vuelve en 2026: fechas, lugar y venta de entradas
TINI sorprendió a sus fanáticos al anunciar la presencia de Chris Martin, el vocalista de la célebre banda inglesa Coldplay, quien viajó especialmente a la Argentina para compartir el escenario con su colega y amiga.
Juntos interpretaron las canciones “We Pray”, que la artista argentina había grabado para “Moon Music”, el más reciente álbum de Coldplay. También cantaron juntos la balada “De carne y hueso”, desatando la euforia de las más de 30 mil almas presentes en el festival.
Pero la de Chris Martin no fue la única sorpresa. La cantante también invitó al escenario al artista colombiano Juanes, con quien interpretó las canciones “Fotografía”, “Te pido” y “Acércate”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Igualmente estuvo el dúo pop argentino Miranda!, conformado por Ale Sergi y Juliana Gattas, quienes se unieron a TINI para interpretar “Me gusta”.
La fecha anunciada para FUTTTURA en Asunción es el domingo 8 de marzo. Aún no se han revelado detalles del lugar, ni de la venta de entradas.