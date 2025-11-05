Cumbiasónico cambia de sede: este será el nuevo local del festival

El festival Cumbiasónico, que se realizará este sábado 8 de noviembre, fue trasladado de local. No se realizará en el Jockey Club como estaba previsto y se mudará a Faces Pub, anunció la producción en redes sociales.

“Todo lo que amamos de Cumbiasónico sigue intacto: el ritmo, la fiesta, la conexión, y sobre todo ustedes, que son el alma de este encuentro”, detalla la publicación.

Añade que todos los tickets ya adquiridos serán válidos para el festival, que presentará una grilla de artistas encabezada por la agrupación colombiana Binomio de Oro.

Desde México llegarán Los Mier y también estará la artista argentina Flor Álvarez, además de artistas nacionales como Nadia Portillo, Los del Fondo y Lía Galeano.

Las entradas siguen a la venta en Ticketea. Los precios y sectores son: Generales (G. 80.000), VIP (G. 150.000) y Lounge (G. 400.000).