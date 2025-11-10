Shakira en Paraguay: productora aún no se pronuncia tras la decisión de Cerro Porteño

Shakira ya comenzó el tramo sudamericano de su gira “Las mujeres ya no lloran: Estoy aquí”, que tiene previsto desembarcar en el Estadio La Nueva Olla de Asunción los días 28 y 29 de noviembre. Pero, el montaje del show podría complicarse debido al anuncio realizado hoy por la directiva del Club Cerro Porteño.

Lea más: Cerro Porteño vs. Libertad y el concierto de Shakira: “Queremos jugar con La Nueva Olla llena”

Juan Carlos Pettengill, vicepresidente del club, señaló que el próximo 23 de noviembre estarían disputando su partido ante el Club Libertad en La Nueva Olla. Esto se daría en medio de las labores de montaje para el show.

Fuentes consultadas por ABC señalaron que técnica y estructuralmente, el show de Shakira es el más grande que se vaya a montar en la historia del país.

También es la primera vez que una artista, en Paraguay, tiene previsto dos presentaciones consecutivas en un estadio de dicha capacidad. Cabe mencionar que tanto para el 28, como para el 29, solamente quedan entradas para los sectores Campo, Campo VIP y VIP Wolf.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto a los tiempos de montaje, señalaron que lo ideal sería comenzar a trabajar en el estadio unos 20 días antes o que, con la mayor celeridad posible, en unos 15 días. La realización del partido, el próximo 23 de noviembre, podría complicar aún más las labores de montaje del show.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta el momento la productora G5Pro no comunicó a través de sus redes sociales qué ocurrirá con el show, pero sí recientemente publicó que se preparan promociones en torno a las entradas del concierto, lo que hace suponer que las fechas no se estarían cancelando.

Intentamos conversar con los responsables de la productora, pero no respondieron a nuestras consultas.

Al anunciarse el concierto, en julio pasado, habían detallado que el show moviliza 93 toneladas de equipos de alta tecnología.

El escenario cuenta con una gran pasarela al frente, que se extendería hasta la mitad del sector Campo VIP. Además tendrá una pantalla de 6,6 millones de pixeles que mide 49 metros de ancho y 9,6 metros de alto.

El equipo de Shakira está compuesto por más de 150 personas que viajan directamente en esta gira, entre bailarines, técnicos, productores, un cocinero y dos fisioterapeutas.

En Paraguay no se registran casos de shows suspendidos debido al requerimiento de utilizar el campo de juego. No obstante, en el año 2022, el Club Cerro Porteño ya disputó un partido en La Nueva Olla con parte del escenario para el show de Bad Bunny siendo montado frente a una de las graderías.

En agosto pasado, la banda estadounidense Green Day debió suspender su presentación en Río de Janeiro, Brasil, debido a que el estadio Nilton Santos debía utilizarse para un partido entre Botafogo y Vasco da Gama por los cuartos de final de la Copa de Brasil, solamente un par de días después de la fecha prevista para el show.