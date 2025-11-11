La Jazz Band de la Policía Nacional celebra 50 años con un concierto de gala en el Teatro Municipal

Este martes 11 de noviembre, a partir de las 20:00, el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi) será escenario del concierto aniversario por los 50 años de la Jazz Band de la Policía Nacional. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo, y promete ser una noche de celebración, música y memoria.

Bajo la dirección del Subcomisario Óscar Barreto, actual titular de la agrupación, la velada recorrerá distintos estilos —jazz, merengue, disco, salsa, bolero y fusión— en una propuesta que combina virtuosismo y emotividad.

Sobre el escenario se reunirán artistas invitados como Andrea Valobra, Jorge Castro, Emilia Recalde, Sergio Cuquejo, Nina Castro, Raquel Contrera, Rodrigo Benítez, Melisa Duarte, Jaime Zacher, Dani Blaires, Dany y Riolo Alvarenga, además del grupo La Pimentada.

Entre las obras seleccionadas se destacan piezas como “The Jazz Police”, “Moritat”, “Don Chocho Blues”, “In the Mood”, un medley de Luis Miguel, además de interpretaciones de clásicos como “New York, New York”, “A mi manera” y “La vida es un carnaval”. La selección promete un viaje sonoro que une generaciones de músicos y celebra la vigencia de una tradición que nació en 1975.

La Jazz Band de la Policía Nacional fue fundada en 1975. La idea inicial surgió por parte del maestro Wilfrido “Chocho” Alvarenga y su cuñado Yoyo González, inspirados en las big bands norteamericanas que influenciaron el auge musical paraguayo de los años setenta.

Su primera formación integró músicos policiales, civiles y militares, y marcó un antes y un después en la historia del jazz local. Con el paso de los años, bajo la batuta de directores como Carlos Villagra, Chocho Alvarenga, Carlos Alvarenga y hoy Óscar Barreto, la agrupación se consolidó, acompañando actos oficiales y ofreciendo conciertos de difusión artística en todo el país.

A medio siglo de su creación, la Jazz Band sigue siendo un símbolo de excelencia musical, disciplina y pasión. Su aniversario no solo celebra el pasado, sino que subraya su pasión con el arte y la formación de nuevas generaciones de intérpretes paraguayos.