Zezé di Camargo y Luciano deleitan a miles de personas en su regreso a Paraguay

El público paraguayo se reencontró anoche con Zezé di Camargo y Luciano, el dúo brasileño que se situa entre los principales exponentes de la música sertaneja romántica. Pero más allá de sus éxitos, los hermanos oriundos de Goiás, también dieron un gran destaque a la música paraguaya.

“Siempre fuimos muy bien recibidos por Paraguay. Siempre hay un gran público presente en nuestros espectáculos”, señaló Zezé a su arribo a nuestro país. Y sin dudas, anoche se repitió esto ante las miles de personas que asistieron al court central del Yacht y Golf Club Paraguayo.

“Podemos decir que somos los cantantes brasileños más paraguayos que existen”, agregó el cantante y compositor. Por su parte, su hermano sostuvo que ya solamente les falta “la ciudadanía”.

Parte de este estrecho vínculo con nuestro país también se vio reflejado con la invitación que realizaron al arpista Marcelo Rojas para ser parte de este espectáculo y ofrecer un segmento al ritmo de la polca con temas como “Voando baixo”.

“Para mí es uno de los mayores músicos del mundo, uno de los mejores arpistas del planeta. Yo conocí su trabajo a través de internet”, comentó Zezé acerca de Rojas, quien había sorprendido al artista brasileño en el festejo de su cumpleaños.

“Nuestro regreso aquí es un revivir de emociones”, señaló, a su vez, Luciano a ABC al destacar sus presentaciones en nuestro país.

Éxitos de sus más de tres décadas de carrera fueron parte de este show como “Tarde demais”, “É o amor” y “No día que eu saí de casa”, ante un público que celebró y aplaudió la propuesta.

Como en otras ocasiones, la agrupación brasileña estuvo acompañada por un una gran banda de músicos, así como un destacado diseño escénico con luces, pantallas y sonido.

El dúo también tenía previsto presentarse anoche en el estadio del Club 3 de febrero de Ciudad del Este.

La agrupación Ondarapai fue la encargada de abrir el show en el Yacht.