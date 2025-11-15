Zoopocalípsis

Título original: Night of the Zoopocalypse
Dirección: Rodrigo Pérez-Castro y Ricardo Curtis
Guion: James Kee y Steven Hoban (basado en un cuento de Clive Barker)
Elenco: Gabby Kosmidis, David Harbour, Scott Thompson, Paul Sun-Hyung Lee, Pierre Simpson, Heather Loreto
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Calificación: Apta para todo público
Duración: 91 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:10 (en español).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:50; 14:45; 16:40; 18:30 (en español).
*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 13:10; 15:10 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 14:45 (en español).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:30 (en español).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 17:15 (en español).