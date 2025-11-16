Erreway en Paraguay: una noche de euforia y nostalgia adolescente

Erreway convirtió el sábado al Yacht en el patio del Elite Way School, con miles de jóvenes vestidos con la remera roja o con la camisa y corbata roja del uniforme de la ficticia escuela de la serie argentina “Rebelde Way”. Y es que por dos horas y media, muchos retrocedieron más de 20 años en el tiempo.

“Girar” marcó el eufórico inicio del show con Felipe Colombo, Camila Bordonaba y Benjamín Rojas sobre el escenario, acompañados de una gran banda musical liderada por Willie Lorenzo.

Seguidamente llegaron “Rebelde Way” y “Memoria”, con los pañuelos blancos repartidos por los fans en alto.

“Buenas noches Asunción. Rohayhu Paraguay ¡Vaya que sí se pudo!“, saludaron, mientras el público gritaba. También invitaron a vivir esta fiesta y anticiparon: “vamos a pasar por momentos hermosos”.

Felipe y Benjamín se colgaron unas guitarras eléctricas para presentar “Tiempo”, para luego dar paso al primero de los varios cambios de vestuario.

“Solo sé” llegó con un toque funk, mientras que el twist “Que estés” puso a bailar a todos, para luego pasar al dance con “Dame”.

“No es de Erreway, la tomamos prestada” anunciaron los integrantes del grupo antes de presentar su versión de “Vamos al ruedo”, de Los Abuelos de la Nada.

Camila se encargó de presentar a Felipe, quien en solitario interpretó “Te soñé”, que fue coreada por el público. El artista mexicano también recibió consejos de cómo preparar un buen tereré.

Luego llegó el turno de Benjamín, quien con la guitarra en mano presentó “Mi vida”. “Tienen una energía increíble. Gracias a todos”, exclamó al final de la canción.

Camila también tuvo su momento solista con “Vivo como vivo”, en medio de la ovación del público.

La voz de la productora Cris Morena apareció en un vídeo, con un mensaje inspirador. Esto dio paso a un set acústico, en el que el trío estuvo acompañado por los guitarristas Willie Lorenzo y Alan Vega, y la corista Flor Ciarlo.

Canciones como “Será de Dios”, “Dije adiós”, “Amor de engaño”, “Aún ahora” y “Me da igual” fueron parte de este tramo del show, cargado de intimidad y complicidad con el público.

Una “kiss cam” apareció para “Asignatura pendiente”, mientras un poco después se celebró una propuesta de matrimonio.

Con “Que se siente” invitaron a recordar a los que ya no están, entre ellos varios compañeros del elenco como Pablo Lizaso, Arturo Bonín y Romina Yan.

La enérgica “Vas a salvarte” siguió en el repertorio, así como una propuesta de rock bien potente con “Nada me detiene”.

Luciendo la camiseta albirroja, los integrantes de Erreway dieron paso a “Inmortal”, que tuvo una introducción de saxo a cargo de Drean de Simone y un toque de pirotecnia.

En este show, en que casi nada está librado al azar y los detalles de vestuario, escenografía y vídeos están muy bien cuidados, los integrantes de Erreway presentaron a todos los miembros de la banda que los acompaña.

En la misma también están el tecladista Berny Barone, el baterista Pali Guarnieri y la bajista Laura Corazzina, quien ya estuvo en la primera visita de la banda a Paraguay en 2003.

La actriz Luisana Lopilato, quien también fue parte del grupo, apareció en un mensaje grabado al que siguió la canción “Bonita de más”.

Tras una pausa, bajaron hasta el público para cantar “Para cosas buenas” y cerrar el show con “Será porque te quiero”, “Resistiré” y “Sweet baby”, en medio de una lluvia de papelitos.

La apertura del show estuvo a cargo de la banda nacional Funk’chula, que conquistó los aplausos del público presentando canciones de su nuevo álbum “Terminal Funk’chula” y éxitos anteriores como “ASU” y “Hotel Boston”.