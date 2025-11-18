“Vale todo - La noche de las bandas” reúne a artistas locales por una causa solidaria

El arte y la solidaridad confluirán en “Vale todo - La noche de las bandas”, un festival que reunirá a importantes exponentes de la música y el humor nacional. Será a partir de las 20:30, ofreciendo un variado desfile de artistas.

Los grupos Salamandra, Villagrán y Funk’chula, las cantantes Andrea Valobra y Anna Chase serán parte de esta gala benéfica, que contará con la conducción de Marcelo Burgos, Marc Falces y Milangas.

También estarán en escena el grupo Panta Folk, Los Perros de la Nada, Sama (Partes Iguales), la humorista y actriz Clara Franco y el mago Nizugan Jr.

“El show propone una experiencia de entretenimiento y rock en vivo de primer nivel, con segmentos de humor, música y un gran despliegue técnico sobre el escenario”, destacaron desde la producción, a cargo de A Mamá Le Dieron Dos Años.

Apoyo a niños con hipoacusia

El evento será a beneficio de la Fundación Florencia, una organización que trabaja desde hace varios años apoyando a niños con hipoacusia y a sus familias.

Además de proveer audífonos o cirugías de implante coclear, también ofrece contención emocional y acompañamiento integral.

Las entradas para el evento están a la venta a través de Tuti. Los precios y sectores son: G. 160.000 (Generales) y G. 130.000 (Platea Alta). Con las tarjetas de crédito de Itaú se puede acceder a un 20% de descuento.