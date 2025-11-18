Música
18 de noviembre de 2025 - 01:00

“Vale todo - La noche de las bandas” reúne a artistas locales por una causa solidaria

Villagrán es una de las bandas que participará en este festival solidario.
Villagrán es una de las bandas que participará en este festival solidario.Gentileza

Rock y humor es la propuesta de “Vale todo - La noche de las bandas”, el festival solidario que se realizará hoy en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa y Augusto Roa Bastos). Será a beneficio de la Fundación Florencia, que brinda apoyo a niños con problemas de audición.

Por Maripili Alonso

El arte y la solidaridad confluirán en “Vale todo - La noche de las bandas”, un festival que reunirá a importantes exponentes de la música y el humor nacional. Será a partir de las 20:30, ofreciendo un variado desfile de artistas.

Lea más: El rock paraguayo viaja: “Sobrevive la música” se proyectará en Montevideo y Trieste

Los grupos Salamandra, Villagrán y Funk’chula, las cantantes Andrea Valobra y Anna Chase serán parte de esta gala benéfica, que contará con la conducción de Marcelo Burgos, Marc Falces y Milangas.

También estarán en escena el grupo Panta Folk, Los Perros de la Nada, Sama (Partes Iguales), la humorista y actriz Clara Franco y el mago Nizugan Jr.

Nizugan junior junto a “Cachito” ofrecieron su show a los presentes.
El mago Nizugan Jr. también será parte de este evento solidario.

“El show propone una experiencia de entretenimiento y rock en vivo de primer nivel, con segmentos de humor, música y un gran despliegue técnico sobre el escenario”, destacaron desde la producción, a cargo de A Mamá Le Dieron Dos Años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Apoyo a niños con hipoacusia

El evento será a beneficio de la Fundación Florencia, una organización que trabaja desde hace varios años apoyando a niños con hipoacusia y a sus familias.

Además de proveer audífonos o cirugías de implante coclear, también ofrece contención emocional y acompañamiento integral.

Las entradas para el evento están a la venta a través de Tuti. Los precios y sectores son: G. 160.000 (Generales) y G. 130.000 (Platea Alta). Con las tarjetas de crédito de Itaú se puede acceder a un 20% de descuento.