Javy’a 2025: música paraguaya que cruzó fronteras y brilló en escenarios de Colombia

La gira incluyó una variedad de actividades culturales y musicales con el propósito de posicionar la esencia paraguaya en espacios internacionales. En el Pueblito Boyacense, el grupo ofreció un show especial en uno de los puntos turísticos más emblemáticos de Boyacá, logrando una gran recepción del público.

Posteriormente, en Sogamoso, se presentaron en Juanca Punta de Anca, uno de los centros gastronómicos más importantes de la región, y formaron parte de la gala final del Colombia Music Fest, realizada el sábado 15 de noviembre en el Teatro Sogamoso, donde la actuación paraguaya volvió a destacar.

Además de las presentaciones, el tour también incluyó una agenda de cooperación cultural que permitirá futuros intercambios entre artistas de Paraguay y Colombia. El proyecto busca resaltar la riqueza musical de ambas naciones y abrir nuevas oportunidades para músicos emergentes.

Puente cultural

El grupo Tercera Capital resaltó que la experiencia consolida su misión de actuar como puente cultural entre ambos países, llevando el folclore y la música popular paraguaya hacia nuevos públicos.

La gira también demostró que el camino de la cooperación artística se seguirá fortaleciendo con la difusión de la cultura nacional en eventos de relevancia internacional.

La realización del “Tour Javy’a 2025” contó con el apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá, la Gobernación de Cordillera y la Municipalidad de Piribebuy, junto con el auspicio de empresas, comercios y amigos que acompañaron la propuesta y contribuyeron al fortalecimiento de la presencia paraguaya en escenarios internacionales.

Una trayectoria en ascenso

El grupo Tercera Capital suma una destacada trayectoria, con reconocimientos importantes como el Chipá Argolla de Oro 2021, el Poncho Para’i de Oro 2023 y el primer puesto en el concurso televisivo Itaú Casi Mil (Telefuturo, 2024).

Además, en el 2024 el grupo fue ganador del Festival Colombia Music Fest, donde se alzó con los premios a Mejor Canción del Festival y Artista Más Popular, consolidando su presencia a nivel internacional.

Tras el éxito de este nuevo tour, el grupo regresó a Paraguay con nuevos proyectos y un fuerte impulso para seguir llevando su música y su mensaje a más escenarios dentro y fuera del país.

