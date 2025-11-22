Salamandra celebra el décimo aniversario de “Alma en peña”

Este material marcó un hito en la historia de Salamandra, la agrupación oriunda de Ypacaraí, que este año celebró su 25 aniversario.

“Alma en peña” fue lanzado el 4 de septiembre de 2015 con un concierto en el Club 24 de mayo de Ypacaraí y contiene “Solito”, una canción que llevó a la agrupación a sobrepasar las fronteras estilísticas del rock y se convirtió en un himno popular.

En este álbum también se encuentran temas como “Anillo de cristal”, “María” y “Ya estamos bien”, que fueron muy solicitadas en las radios nacionales.

“Alma en peña” fue distinguido por la Sociedad de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP), así como la canción “Solito”.

En el concierto de esta noche, la agrupación conformada por Javier Zacher (voz y guitarra), Rodney Cords (guitarra), Celso “Cachito” Galeano (bajo) y José “Batoloco” Gaona (batería) recorrerá una a una las trece canciones de este álbum, así como algunos de sus clásicos.

Salamandra recordó que “Alma en peña” fue producido artísticamente por Willy Chávez y Javier Zacher. Fue grabado por Rodolfo Brugada en los estudios Romaphonic de Buenos Aires, Argentina.

Brugada también se encargó de la mezcla del álbum, mientras que la masterización de este disco fue realizada por Rolando Obregón en Romaphonic.

Las entradas se pueden adquirir a través de www.tuti.com.py y cuestan G. 110.000.