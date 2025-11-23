Deborah de Luca llegará a Paraguay para ofrecer una fiesta techno en San Bernardino

Un set afilado y contundente promete la DJ y productora italiana Deborah de Luca para lo que será su primera presentación en nuestro país. El próximo 16 de enero en el Anfiteatro “José Asunción Flores” de San Bernardino será el encuentro con esta artista referente de la música techno.

Lea más: Kchiporros vuelve a Buenos Aires con un show este 23 de noviembre

De Luca traerá a la temporada veraniega su sonido característico, un techno contundente, líneas melódicas afiladas y un groove acelerado, que caracterizan a sus sets.

La artista, nacida en Nápoles, ha recorrido prestigiosos escenarios del mundo y se destaca en escena por su energía cruda, su técnica precisa y su estilo directo, cautivando al público de grandes festivales así como en clubes íntimos alrededor del mundo.

En el año 2013 lanzó su propio sello Sola_Mente Records y en el año 2018 celebró una década de trayectoria con su álbum “Ten”, que marcó un punto de inflexión en su carrera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las entradas ya se encuentran disponibles en Ticketea en su fase de Hot Tickets. Los sectores y precios en esta fase son: Generales (G. 160.000), The Pit (G. 210.000) y Backstage (G. 340.000).