Video: Nath Aponte será la telonera de Shakira en sus dos conciertos en Paraguay

La cantante paraguaya Nath Aponte, quien ganó gran popularidad tras su participación en La Voz Argentina, anunció a través de sus redes sociales que será la telonera de Shakira en las dos fechas previstas en Paraguay, los días 28 y 29 de noviembre de 2025, en el estadio Ueno La Nueva Olla.

La joven artista compartió un video junto a la reconocida cantante colombiana, donde se la ve visiblemente emocionada por la oportunidad.

“Lo miro y no paro de llorar. Pero no quiero que pase un segundo más sin que sepan: voy a ser la telonera de Shakira en Paraguay”, escribió Aponte al revelar la noticia.

En las imágenes, Shakira celebra el anuncio y destaca el talento de la paraguaya. “Vas a cantar en Paraguay. ¡Qué increíble!”, expresa la superestrella, sonriente por darle espacio a la compatriota.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aponte, por su parte, le agradece por regresar al país:“Gracias por tu música y gracias por volver a nuestro país. Estoy en representación de mi querido Paraguay, nuestro querido Paraguay. No te puedo explicar la emoción del público paraguayo porque vuelvas. Pasa el tiempo y seguís siendo tan icónica, no solo en lo musical, también como mujer”, manifiesta con evidente emoción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La joven concluye el video con un mensaje cargado de sentimiento: “Te prometo que no te voy a defraudar, mamá”.

Lea más: La paraguaya Nath Aponte caminó con “La Loba” Shakira en Chile

Nath formó parte de “la manada” de Shakira en Chile

Además, la artista, conductora e influencer paraguaya también formó parte recientemente de un momento especial dentro de la gira de la colombiana. Nath Aponte fue una de las privilegiadas que acompañó a Shakira en su desfile de apertura “Camina con La Loba”, en Santiago de Chile, una pasarela protagonizada por mujeres al inicio de cada concierto. La compatriota integró esta emblemática “manada”, una experiencia que compartió con orgullo en sus redes.

La última visita de Shakira a Paraguay fue el 8 de marzo de 2011, durante su Sale el Sol World Tour. Catorce años después, la artista volverá a pisar suelo guaraní como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, con dos conciertos que ya generan alta expectativa entre sus seguidores.