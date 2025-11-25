Gente
25 de noviembre de 2025 - 14:21

La paraguaya Nath Aponte caminó con “La Loba” Shakira en Chile

La artista e influencer Nath Aponte ingresó junto a Shakira en su concierto en Chile. ¡Sí! La paraguaya fue parte de la manada oficial de la barranquillera y la acompañó en su icónico desfile de apertura “Camina con La Loba”.

La artista, conductora e influencer Nath Aponte fue una de las privilegiadas que acompañó a Shakira en su desfile de apertura llamado “Camina con La Loba” en Santiago de Chile.

El golden ticket de Nath Aponte. Nuestra compatriota fue parte de la manada oficial de La Loba en su show en Chile. (Instagram/Nath Aponte)
La paraguaya Nath Aponte y otras 100 latinoamericanas compartieron minutos protagónicos con Shakira mientras la artista colombiana iba hacia el escenario para dar inicio al show en Chile de su emblemática gira “Las mujeres ya no lloran”.

Al iniciar cada show la cantante colombiana Shakira, en el marco de su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour', hace La Caminata de La Loba con sus fans. (EFE/ Carlos Ortega)
Al inicio de cada concierto de Shakira varias mujeres forman parte de la pasarela llamada “Camina con La Loba” y la paraguaya Nath Aponte fue parte de esa famosa manada en Chile.

¿Quiénes acompañarán a “La Loba” Shakira en su caminata en “La Olla” de Paraguay? Ya lo averiguaremos...

