La paraguaya Nath Aponte caminó con “La Loba” Shakira en Chile

La artista, conductora e influencer Nath Aponte fue una de las privilegiadas que acompañó a Shakira en su desfile de apertura llamado “Camina con La Loba” en Santiago de Chile.

La paraguaya Nath Aponte y otras 100 latinoamericanas compartieron minutos protagónicos con Shakira mientras la artista colombiana iba hacia el escenario para dar inicio al show en Chile de su emblemática gira “Las mujeres ya no lloran”.

Al inicio de cada concierto de Shakira varias mujeres forman parte de la pasarela llamada “Camina con La Loba” y la paraguaya Nath Aponte fue parte de esa famosa manada en Chile.

¿Quiénes acompañarán a “La Loba” Shakira en su caminata en “La Olla” de Paraguay? Ya lo averiguaremos...

