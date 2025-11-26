Amy Larry lanza “Fucking Princess” su primer EP como solista

Amaya Larreinegabe, más conocida como Amy Larry, anunció el lanzamiento de su EP como solista. La artista es reconocida dentro del mundo de la música como DJ y cantante.

El EP consta de tres canciones, cuyo primer sencillo se estrena el 2 de diciembre de este año.

“Todo esto que venía haciendo, lo voy a sacar de a poco, pero el primer material ya sale este martes 2 de diciembre. Sería mi primer single y video del EP. El EP consta de 3 canciones, que están basados en la vida de la fucking princess desde mis ojos. Le tengo tanta fe a este proyecto”, explicó.

El EP se llama Fucking Princess y mezcla el ñu metal con sonidos del dubstep y rock alternativo.

Amy Larry lanza EP

La artista compartió un video tráiler como adelanto de los que se viene. En el mismo se ve como aparece en letras las siguientes frases: “¿Por qué una persona debería trabajar sin acceder a su dinero? ¿Qué harías vos si tu propia familia quiere arrebatarte lo que es tuyo? ¿Por qué una mujer debería perder su autonomía ante nadie?”.

Amy Larry es CEO y fundadora de la productora de eventos Taku Productions. Es reconocida por ser cantante de su propia banda, DJ y actriz. Este será su primer material como artista solista.