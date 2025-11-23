Con música dan cierre a la campaña “Quiero vivir sin violencia”

El próximo domingo 23 de noviembre, a las 12:00, el patio de comidas del Pinedo Shopping acogerá el concierto de Dalma Ferreira junto a su banda Bohemia Guaraní, un cierre artístico para la campaña “¡Quiero vivir así! #SinViolencia”, iniciativa impulsada por el UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, con el apoyo de más de veinte aliados institucionales, empresariales y comunitarios.

El evento será de acceso libre y gratuito, invitando a la ciudadanía a participar de una propuesta que combina música en vivo y compromiso social frente a la violencia hacia mujeres, adolescentes y niñas.

El concierto llega en la antesala del 25 de noviembre (25N), Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y se inscribe dentro de los 16 días de activismo.

En este contexto, la puesta musical adquiere un significado especial: no solo como espectáculo, sino como un espacio de encuentro emocional que busca abrir la reflexión a través del arte.

Dalma Ferreira, una de las voces emergentes más representativas de la escena paraguaya actual, ofrecerá un repertorio que abarca clásicos como “Yo nací en el Paraguay”, “Chokokue Kerayvoty”, “Paraguaya Linda” y “Galopera”, así como guaranias emblemáticas entre las que destacan “Mborayhu asy”, “Recuerdos de Ypacaraí” e “India”.

El programa se completa con chamamés festivos, desde “Puerto Tirol” hasta “Sobredosis de chamamé”, y con un recorrido por canciones populares latinoamericanas como “Canta corazón”, “Un montón de estrellas”, “Se me olvidó otra vez” y “Volví a nacer”.

La selección incluye también piezas como “Color esperanza”, “Qué bonita es esta vida”, “La vida es un carnaval” y “Madre Tierra”, temas que conectan de manera directa con el mensaje de la campaña a favor de una vida libre de violencia.

Uno de los rasgos distintivos del concierto será la interacción constante de Dalma con el público. Entre canción y canción, la artista compartirá breves reflexiones sobre igualdad, respeto y derechos, subrayando la dimensión humana que ha guiado esta campaña desde 2022. La música se convierte así en un medio de resonancia colectiva que enlaza emoción, memoria y acción.

Sobre el proyecto

A lo largo de cuatro años, “¡Quiero vivir así! #SinViolencia” ha logrado consolidarse como una plataforma donde convergen arte, comunicación e incidencia social. El eje ha estado puesto en historias reales de mujeres paraguayas de distintos ámbitos —desde el arte y la ciencia hasta el deporte, la docencia y los oficios— cuyas trayectorias de resiliencia y liderazgo han inspirado a miles de personas.

En 2025, la iniciativa reforzó su presencia en medios y redes, ampliando el alcance de estos relatos que buscan visibilizar derechos, experiencias y desafíos. El concierto de Dalma Ferreira marca el cierre de esta edición anual, ofreciendo un final que celebra la música como espacio de libertad, expresión y comunidad.