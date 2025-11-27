Shakira en Paraguay: horario de apertura de portones, accesos y todo lo que necesitás saber

Shakira aterriza en Paraguay para ofrecer dos noches inolvidables en el estadio la Nueva Olla. Si sos uno de los afortunados o afortunadas en asistir a esta cita con la superestrella mundial, es fundamental que conozcas todos los detalles operativos para disfrutar del show sin contratiempos.

Horarios y apertura de portones

Para garantizar un ingreso fluido y organizado, la productora ha confirmado los siguientes horarios para el viernes 28.

Apertura de portones (Nueva Olla): 16:45.

Nath Aponte: 20:00.

Inicio del show de Shakira: 21:00.

Se recomienda llegar con anticipación para evitar aglomeraciones en los accesos y tener tiempo para ubicar tu sector.

Accesos detallados por sector en la Nueva Olla

El estadio contará con accesos diferenciados para cada sector. Asegurate de dirigirte al portón correspondiente a tu entrada para un ingreso más rápido:

Gradería baja: acceso 1 - Por Acuña de Figueroa y entrada sobre Calle Parapití

Gradería alta: acceso 1- Por Acuña de Figueroa y entrada sobre Calle Parapití

Platea baja: acceso 2- Por Estados Unidos y entrada sobre Calle Parapití

Platea alta: acceso 2- Por Estados Unidos y entrada sobre Calle Parapití

Campo general: acceso 3 - Por Estados Unidos y entrada sobre Calle Parapití

Preferencia lateral sur: acceso 5- Por Cerro León y entrada sobre Antequera

Preferencia lateral norte: acceso 5- Por Cerro León y entrada sobre Antequera

Preferencia central norte: acceso 5- Por Cerro León y entrada sobre Antequera

Preferencia central sur: acceso 5- Por Cerro León y entrada sobre Antequera

Preferencia central VIP: acceso 5- Por Cerro León y entrada sobre Antequera

Campo VIP: acceso 4- Por Estados Unidos y entrada sobre Parapití

VIP Wolf: acceso 6- Por Acuña de Figueroa y entrada sobre Calle Parapití

Detalles y recomendaciones imprescindibles