Shakira en Paraguay: horario de apertura de portones, accesos y todo lo que necesitás saber

Shakira aterriza en Paraguay para ofrecer dos noches inolvidables en el estadio la Nueva Olla. Si sos uno de los afortunados o afortunadas en asistir a esta cita con la superestrella mundial, es fundamental que conozcas todos los detalles operativos para disfrutar del show sin contratiempos.
Horarios y apertura de portones
Para garantizar un ingreso fluido y organizado, la productora ha confirmado los siguientes horarios para el viernes 28.
- Apertura de portones (Nueva Olla): 16:45.
- Nath Aponte: 20:00.
- Inicio del show de Shakira: 21:00.
Se recomienda llegar con anticipación para evitar aglomeraciones en los accesos y tener tiempo para ubicar tu sector.
Accesos detallados por sector en la Nueva Olla
El estadio contará con accesos diferenciados para cada sector. Asegurate de dirigirte al portón correspondiente a tu entrada para un ingreso más rápido:
Gradería baja: acceso 1 - Por Acuña de Figueroa y entrada sobre Calle Parapití
Gradería alta: acceso 1- Por Acuña de Figueroa y entrada sobre Calle Parapití
Platea baja: acceso 2- Por Estados Unidos y entrada sobre Calle Parapití
Platea alta: acceso 2- Por Estados Unidos y entrada sobre Calle Parapití
Campo general: acceso 3 - Por Estados Unidos y entrada sobre Calle Parapití
Preferencia lateral sur: acceso 5- Por Cerro León y entrada sobre Antequera
Preferencia lateral norte: acceso 5- Por Cerro León y entrada sobre Antequera
Preferencia central norte: acceso 5- Por Cerro León y entrada sobre Antequera
Preferencia central sur: acceso 5- Por Cerro León y entrada sobre Antequera
Preferencia central VIP: acceso 5- Por Cerro León y entrada sobre Antequera
Campo VIP: acceso 4- Por Estados Unidos y entrada sobre Parapití
VIP Wolf: acceso 6- Por Acuña de Figueroa y entrada sobre Calle Parapití
Detalles y recomendaciones imprescindibles
- Entradas: tené tu entrada digital lista y tu celular con suficiente batería para registrar tu ingreso.
- Seguridad: habrá un fuerte operativo de seguridad y asistencia médica. Identificá los puntos de emergencia al ingresar.
- Habrá una ticketera habilitada de 10:00 a 22:00 sobre Acuña de Figueroa casi Antequera.
- Elementos prohibidos: armas de cualquier tipo, aerosoles, alimentos o bebidas ajenas al evento, animales salvo perros de servicio, bocinas de aire, carpas, sillas, carteras o bolsos mayores a 21x30 cm, conservadoras, equipos de tereré, equipos profesionales de cámara o video, instrumentos musicales, pistolas de agua, publicidad, rayos o punteros láser, selfie stick, monopods, drones, tablets, computadoras, sustancias ilicitas, paragua, banderas con palos, bicicletas, patinetas.
- Elementos permitidos: abanicos, alcohol en gel, caja cerrada de cigarrillos, cargadores de baterías, carritos de bebé, celulares, cámaras digitales con lente fijo, desodorante roll on, encendedores pequeños, gorras, sombreros, pilotos, lentes de sol, mantas o lonas pequeñas, medicamentos bajo receta, perfumes, polvo de maquillaje y gloss, productos femeninos, repelentes en spray, crema y aerosol, riñoneras, mochilas de un solo compartimento, tapabocas, tapones de oído, vapes, pods, vasos térmicos vacíos con y sin tapa.