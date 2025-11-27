Música
Shakira en Paraguay: horario de apertura de portones, accesos y todo lo que necesitás saber

Shakira junto a sus bailarines en un momento del show en el que los dólares con el rostro de la cantante vuelan por el estadio.Gentileza, Chris Cornejo

Shakira llega a Paraguay para dar dos conciertos en la Nueva Olla. Te contamos cuáles son los horarios de apertura de portones, cuáles serán los accesos y todos lo detalles a tener en cuenta si vas al concierto.

Por ABC Color

Shakira aterriza en Paraguay para ofrecer dos noches inolvidables en el estadio la Nueva Olla. Si sos uno de los afortunados o afortunadas en asistir a esta cita con la superestrella mundial, es fundamental que conozcas todos los detalles operativos para disfrutar del show sin contratiempos.

Horarios y apertura de portones

Para garantizar un ingreso fluido y organizado, la productora ha confirmado los siguientes horarios para el viernes 28.

  • Apertura de portones (Nueva Olla): 16:45.
  • Nath Aponte: 20:00.
  • Inicio del show de Shakira: 21:00.

Se recomienda llegar con anticipación para evitar aglomeraciones en los accesos y tener tiempo para ubicar tu sector.

Accesos detallados por sector en la Nueva Olla

El estadio contará con accesos diferenciados para cada sector. Asegurate de dirigirte al portón correspondiente a tu entrada para un ingreso más rápido:

Gradería baja: acceso 1 - Por Acuña de Figueroa y entrada sobre Calle Parapití

Gradería alta: acceso 1- Por Acuña de Figueroa y entrada sobre Calle Parapití

Platea baja: acceso 2- Por Estados Unidos y entrada sobre Calle Parapití

Platea alta: acceso 2- Por Estados Unidos y entrada sobre Calle Parapití

Campo general: acceso 3 - Por Estados Unidos y entrada sobre Calle Parapití

Preferencia lateral sur: acceso 5- Por Cerro León y entrada sobre Antequera

Preferencia lateral norte: acceso 5- Por Cerro León y entrada sobre Antequera

Preferencia central norte: acceso 5- Por Cerro León y entrada sobre Antequera

Preferencia central sur: acceso 5- Por Cerro León y entrada sobre Antequera

Preferencia central VIP: acceso 5- Por Cerro León y entrada sobre Antequera

Campo VIP: acceso 4- Por Estados Unidos y entrada sobre Parapití

VIP Wolf: acceso 6- Por Acuña de Figueroa y entrada sobre Calle Parapití

Detalles y recomendaciones imprescindibles

  1. Entradas: tené tu entrada digital lista y tu celular con suficiente batería para registrar tu ingreso.
  2. Seguridad: habrá un fuerte operativo de seguridad y asistencia médica. Identificá los puntos de emergencia al ingresar.
  3. Habrá una ticketera habilitada de 10:00 a 22:00 sobre Acuña de Figueroa casi Antequera.
  4. Elementos prohibidos: armas de cualquier tipo, aerosoles, alimentos o bebidas ajenas al evento, animales salvo perros de servicio, bocinas de aire, carpas, sillas, carteras o bolsos mayores a 21x30 cm, conservadoras, equipos de tereré, equipos profesionales de cámara o video, instrumentos musicales, pistolas de agua, publicidad, rayos o punteros láser, selfie stick, monopods, drones, tablets, computadoras, sustancias ilicitas, paragua, banderas con palos, bicicletas, patinetas.
  5. Elementos permitidos: abanicos, alcohol en gel, caja cerrada de cigarrillos, cargadores de baterías, carritos de bebé, celulares, cámaras digitales con lente fijo, desodorante roll on, encendedores pequeños, gorras, sombreros, pilotos, lentes de sol, mantas o lonas pequeñas, medicamentos bajo receta, perfumes, polvo de maquillaje y gloss, productos femeninos, repelentes en spray, crema y aerosol, riñoneras, mochilas de un solo compartimento, tapabocas, tapones de oído, vapes, pods, vasos térmicos vacíos con y sin tapa.