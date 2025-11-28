La esperada noche de Shakira en Paraguay

Desde el pasado 17 de noviembre, en el Estadio La Nueva Olla del Club Cerro Porteño, se lleva a cabo el montaje del gran escenario que hoy y mañana recibirá a Shakira, a partir de las 21:00.

Está previsto que la estrella colombiana arribe hoy a nuestro país para estos dos shows enmarcados en la gira “Las mujeres ya no lloran: Estoy aquí”, con la que viene batiendo récords de taquilla. Según fuentes de la organización, para cada una de las fechas en nuestro país se esperan alrededor de 50.000 personas.

No obstante, varios integrantes del equipo de 150 personas que acompañan a Shakira en esta gira ya están en nuestro país poniendo a punto todos los detalles para estos dos históricos shows. En el equipo de la artista hay personas de diferentes países como Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Sudáfrica, Escocia, Colombia, México y Australia.

También, desde el pasado martes, comenzaron a llegar camiones transportando las 93 toneladas de equipos de alta tecnología que moviliza este show.

La gira, que comenzó en febrero pasado en Brasil, está realizando su segunda vuelta por Sudamérica, antes de despedirse de Latinoamérica con tres nuevas fechas en México, en el mes de febrero.

Uno de los segmentos más comentados de este espectáculo es “Camina con la Loba”, para el que fueron elegidas varias celebridades e influencers locales. Entre los que van a caminar con Shakira están: Laurys Diva, Gia Alfieri, Pelusa Rubín, Yolanda Park, Andrea Quattrocchi, Marilé Unger, Denise Hutter, entre otros.

Los seleccionados deben llegar al estadio con varias horas de anticipación y primero tendrán un ensayo. A partir de ahí deberán esperar en un salón donde se les otorgará el atuendo plateado y los lentes para acompañar la caminata con “La Loba”.

Shakira estará acompañada en escena por sus músicos, así como por 10 bailarines. Se prevé que la artista tenga 14 cambios de vestuario, con prendas especialmente diseñadas para este espectáculo por figuras emergentes o reconocidas casas de alta costura como Versace y Zuhair Murad.

En cuanto a las canciones que componen el show, hay varias de su más reciente álbum “Las mujeres ya no lloran” como “La fuerte”, “Monotonía”, “Acróstico” y la exitosa “BZRP Music Session #53”. También ofrece un recorrido por grandes éxitos de sus más de tres décadas de carrera.

Entradas, horarios y más

Aún quedan algunas entradas a la venta a través de www.allaccess.com.py. Para ingresar al show es necesario tener descargada la aplicación Quentro, registrarse y nominar las entradas aportando nombre, apellido y número de acompañante. Es necesario llevar documento de identidad para el ingreso.

Hasta el cierre de nuestra edición no se habían informado los horarios del show, ni brindado detalles acerca de los ingresos para los distintos sectores. Para más información se puede recurrir a las redes sociales de G5Pro.