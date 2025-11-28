Video: “Kaese” informó que no será telonera de Shakira e hizo su descargo en redes

Kaese debía abrir una de las fechas en la que la cantante colombiana, Shakira, se presenta en nuestro país, presenta este hoy y mañana en el estadio La Nueva Olla de Asunción.

Sin embargo, en un video que publicó en su cuenta oficial de redes sociales, la artista nacional criticó que la sacaron 24 horas antes del show, sin dar motivos claros, lo que calificó como una “falta de respeto” y pidió que “no le vuelva a pasar a ningún otro artista nacional”.

“No voy a hacer telonera ni hoy ni mañana. Estoy muy agradecida y contenta a todas las personas que se alegraron cuando lo comuniqué, apoyaron. Haciendo este video quiero que quede en claro que mi intención no es afectar a nadie. Solamente es pedir respeto, demostrar mi desconformidad y la de mi equipo”, dice en una parte del video.

La artista fue invitada a abrir una de las fechas por parte de la producción de Paraguay y la misma aceptó debido a que Shakira es una artista que admira desde niña, e incluso se siente representada por el mensaje que lleva como estandarte la cantante de Barranquilla, el del empoderamiento de las mujeres y la sororidad.

“Las mujeres estamos para ayudarnos, para crecer juntas, para levantarnos una a la otra. Y es ese mensaje que a mí me gusta”, sostuvo.

Falta de respeto

La artista nacional dijo que lo que ocurrió es responsabilidad de terceras personas, ya que Shakira ni su equipo no tienen nada que ver con la decisión tomada por la producción de Paraguay.

“Es algo de terceros y que esto pase, no es normal. Nosotros como artistas nacionales merecemos el mismo respeto. No entiendo para qué dicen una cosa a última hora, 24 horas antes dan otra noticia. Eso es realmente jugar con el tiempo, con el talento, con las personas detrás de un artista”, criticó.

Agregó que no se trata solamente del artista en sí, ya que detrás hay un montón de personas que trabajan, como bailarines, técnicos en sonido, vestuaristas, filmmakers, DJ, músicos.

“Parte de mi equipo cancelaron otras actividades, otros shows y otros trabajos por hacer esto y ahora nos avisan esto. Yo ya no voy a permitir estas cosas, ni todo mi team de artistas ya no vamos a permitir estas cosas que vuelvan a pasar. Es una verdadera falta de respeto que mi equipo y yo no aceptamos, estamos disconformes y estamos muy molestos y esperamos que esto no le vuelva a pasar a ningún colega, a ningún artista. Nadie merece pasar por algo así”, expresó.

Lamentó que la producción de Paraguay desistió de contar con ella como telonera con tan poco tiempo de antelación, cuando ella estaba preparando un show especial, ya con ensayos, que incluía a su padre, quien es guitarrista nacional con años de trayectoria.

“Estoy muy contenta, la verdad, con el show que armamos. Me encantaría que lo vean. Ya les voy a avisar dónde cuándo van a poder ver este show”, concluyó.

La otra artista nacional que estará como telonera del show de Shakira en Paraguay es Nath Aponte, que se hizo conocida por su participación en el programa “La Voz” de Argentina, y que viajó a Chile donde tuvo la oportunidad de conocer a Shakira.

El anuncio de que Aponte estaría como telonera se dio a conocer con un video de la cantante paraguaya entrevistando a Shakira.