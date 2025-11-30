Mirá los regalos que se llevará Shakira de Paraguay

“La manada Guaraní” acompañó toda la previa de los dos conciertos de Shakira en Paraguay. Los fanáticos no solo caminaron con ella y presenciaron un increíble show, sino que se organizaron para dar hermosos regalos a Shakira y a todo su staff.

En el primer día, Shakira recibió un vestido artesanal hecho por Yerutí Acosta, quien dedicó tres meses a confeccionar un vestido único, con muchos detalles de tejidos de ñanduti.

En el día 2, Shakira recibió en su camerino una pieza de arte hecha por el Bruno Aranda. Se trata de una fotografía familiar de Shakira en un círculo hecho con las fibras del karanda’y, inspirado en el tradicional sombrero piri.

Todos los bailarines, cantantes y estilistas de “la Loba” también recibieron una caja con muchos presentes de parte de “La manada guaraní“. El violinista y su estilista compartieron fotos agradeciendo a los compatriotas.

Durante los dos días de concierto, Shakira ofreció espectáculos de primer nivel. Hizo bailar a todo el público, los emocionó con sus mejores éxitos y un increíble show de fuegos artificiales.