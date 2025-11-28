Shakira en Paraguay: fans llegan desde distintas latitudes para ver a “La Loba”

Verenice Sanabria está entre las primeras de la fila para el ingreso al sector Campo. La joven de 17 años llegó desde la ciudad de Luque con su hermana y sus dos tías. Desde la medianoche aguardan ya “lookeadas” la apertura de los portones para ingresar al show de Shakira.

Comentó que alrededor de las 9:00 ya pasaron los primeros controles para poder aguardar en la fila y no estar bajo el sol.

“Yo estoy muy entusiasmada, tengo muchas expectativas porque Shakira es Shakira. Es impresionante realmente”, señaló la joven.

Agregó que comenzó a escuchar a la artista colombiana a través de su hermana mayor. “Ella desde 2012 por ahí es su re fan. Siempre escucha su música, todos los días y baila sus canciones”, acotó.

Con la peluca morada y el look del vídeo “Las de la intuición” llegó Lorena Espínola desde la ciudad de Hernandarias, lista para disfrutar de este show enmarcado en la gira “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Comentó que llegó a las 6 de la mañana para formar la fila y señaló que tiene una gran expectativa por este concierto, ya que hace años esperaban el retorno de Shakira a Paraguay.

Afirmó que para ella la artista colombiana representa toda su niñez. “Todas las músicas que ella canta prácticamente. Me hacen recordar de muchas cosas”, sostuvo.

Andrés Arenas es colombiano y vive en Paraguay desde hace seis años. Según afirmó, para él Shakira representa toda su vida. “Es mi compatriota, soy su fan desde muy pequeño escuchaba toda su música. Entonces, para mí es todo”, expresó.

Esta será la primera vez que Andrés verá en vivo a Shakira, por lo que eligió un atuendo inspirado en el vídeo “Las de la intuición”, a lo que sumó un caderín con flecos y lentejuelas.

“Hay mucha expectativa porque son muchos años de carrera de Shakira. Somos fans, la queremos ver, la amamos y es nuestra ídola”, añadió el joven oriundo de Armenia, una localidad de la región Paisa.

Daisy Morínigo llegó desde Yuty, Caazapá, también con toda la expectativa por disfrutar del show de “La Loba”.

“Cuando vino en el 2011 yo era chiquitita y no pude venir. Le amo, le adoro y escucho sus músicas y me encanta la constancia de ella, que siempre está ahí con todo. No pasa de moda”, expresó.

A la hora de elegir el look para el show, la joven caazapeña optó por la comodidad, dándole “un toque de Shakira con el caderín”.

En los alrededores del estadio La Nueva Olla ya está en marcha un importante dispositivo de seguridad, con efectivos de la policía nacional y también de una empresa de seguridad privada. La apertura de los portones está prevista para las 16:45.

Según informó la productora G5Pro, que organiza el concierto conjuntamente con Live Nation y DF Entertainment, habrá 12 puestos de primeros auxilios con paramédicos especializados, 8 ambulancias, 500 guardias en dispositivos de seguridad y 60 socorristas.

También habrá un carro hidrante de bomberos, detector de metales y cámaras de seguridad monitoreadas en tiempo real.