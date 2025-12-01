Air Supply vuelve a Paraguay para celebrar sus 50 años de carrera

Air Supply, la agrupación conformada Graham Russell y Russell Hitchcock, se alista para retornar a Paraguay en 2026. La dupla, que se encuentra celebrando sus 50 años de carrera, presentará sus emblemáticas baladas el próximo 7 de mayo en el SND Arena (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón).

Canciones como “All Out of Love”, “Lost in Love” y “Making Love Out of Nothing At All” convirtieron a Air Supply en un grupo de fama mundial. El dúo se prepara para ofrecer estos y otras grandes canciones de sus cinco décadas de carrera en este show.

Las entradas para el concierto, que está siendo organizado por One Entertainment, estarán disponibles desde este martes 2 al jueves 4 en una preventa exclusiva para clientes del banco GNB. Los mismos podrán acceder a un 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses.

Las entradas se podrán adquirir a través de www.tuti.com.py y los precios y sectores son los siguientes:

Primera fila: G. 850.000

Lost In Love: G. 625.000

Lonely Is the Night: G. 525.000

Every Woman in the World: G. 450.000

Preferencias A y B: G. 350.000

Preferencia Plus A y B: G. 320.000

Plateas A y B: G. 260.000

Graderías: G. 220.000

También habrá disponible un VIP Package que incluye 2 tickets VIP, una noche de hotel en habitación doble, desayuno, traslado y otros beneficios.

Un dúo con historia y varios proyectos

A la par de ofrecer su gira 50th Anniversary Tour, la agrupación se encuentra con varios proyectos como una película biográfica y un musical de Broadway. La agrupación ha batido récords históricos y visitado diversos países como Cuba y China.

Con una banda dirigida por Aaron McLain, la agrupación promete un amplio recorrido por canciones que han marcado su carrera en la que llevan realizados más de 5.000 conciertos.

Air Supply fue conformada en 1975 y ha vendido más de 20 millones de discos y varios de sus sencillos han estado en la cima de la lista de éxitos de Billboard.