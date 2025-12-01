Coruci protagonizará el Concierto de Navidad de la Embajada de Alemania

La Embajada de la República Federal de Alemania en Paraguay realizará este martes 2 su ya tradicional Concierto de Navidad. El escenario será la Capellanía Virgen de la Asunción del ex Seminario Metropolitano (Avda. Kubitschek 6931 c/ 25 de mayo).
Lea más: Ensamble Fusión de la OSN cierra el año con el concierto “Jazz Sudamericano”
Será a las 19:30 y estará a cargo del Coro Coruci, dirigido por el maestro Javier Goligorsky y el acompañamiento instrumental del conjunto Arioso, dirigido por el Prof. Adolfo Arrúa.
El programa del concierto abarcará música navideña sacra e internacional, así como villancicos alemanes, según anunciaron.
El Coruci fue creado en 1986 y desde entonces ha protagonizado numerosos conciertos corales y sinfónicos en escenarios de Argentina, Brasil, Chile, Alemania, Italia, Francia, entre otros.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La agrupación obtuvo además varios premios, siendo el único coro paraguayo en obtener dos medallas de plata en las Olimpiadas Corales, donde participan más de 350 coros de todo el mundo.