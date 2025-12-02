Lizza Bogado recibe Orden Nacional al Mérito Comuneros y aboga por “recobrar la dignidad”

La cantante y compositora Lizza Bogado recibió hoy la Orden Nacional al Mérito Comuneros, a partir de una iniciativa del diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA), quien la reconoció como “una artista tan completa y tan querida por nuestro pueblo”.

También destacó la emoción que generan sus interpretaciones y sostuvo que ha llevado “con dignidad y excelencia nuestra música” a diversos escenarios de nuestro país y del mundo.

A su turno, Lizza Bogado afirmó estar muy emocionada por este distinguido reconocimiento y, así como lo hizo Perla del Paraguay días atrás, también llamó la atención a los diputados presentes en la sala: “Les pido por favor que me escuchen las personas que están también... un poco entretenidas”.

En el discurso titulado “Un grito en la oscuridad”, la artista recordó a José Asunción Flores quien "refleja todo el significado del largo peregrinar de la música paraguaya que sintetiza el espíritu de nuestro pueblo".

“El mismo que sigue clamando justicia en un país lleno de desigualdades que anhela profundamente que la democracia signifique oportunidades y no provocaciones para el retorno del autoritarismo”, expresó.

La artista también recordó a la heroína Pastora Céspedes e instó a “recobrar la dignidad que nos llenó de orgullo y el coraje tan necesario para crecer y vencer”.

La cantante también indicó que cree profundamente en nuestro pueblo y en “su capacidad capacidad de rescatar sus valores y principios que forjaron nuestro carácter”.

“No somos un país cualquiera y no nos merecemos lo que se refleja en la mayoría de nuestros gobernantes”, añadió sin titubeos, la artista que se encuentra celebrando 45 años dedicados al arte.

La artista también expresó su esperanza por un mejor país afirmando que sus composiciones y los temas de los grandes compositores paraguayos que ha cantado “son testimonios que aún podemos”.

“Que a pesar de la oscuridad en la que nos encontramos, en la capitulación de muchos, en la resignación de algunos, tengo la certeza de que una nueva generación, junto con los sobrevivientes de la humillación, habrán por fin construido el país de verdad que todos anhelamos”, acotó la cantante.

Acompañada por Esteban Godoy al piano y un conjunto de músicos de la Policía Nacional, Lizza Bogado interpretó “Un solo canto” y “Crecer y vencer”.

Lanzamiento de “Señora Guarania”

Lizza Bogado presentará este sábado 6 de diciembre a las 19:30 su nuevo álbum “Señora Guarania”, que contiene algunas canciones inéditas y otras reconocidas composiciones en homenaje a este género musical.

El concierto será en el Teatro de APA (Chile 850 e/ Piribebuy y Humaitá). Las entradas anticipadas cuestan G. 80.000 y en puerta costarán G. 100.000. Las mismas se pueden adquirir al (0972) 209-720.