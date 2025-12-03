Spotify Wrapped 2025: cuándo sale y cómo ver tu resumen.

El Spotify Wrapped 2025 está por llegar y, como cada diciembre, promete dominar las redes con colores estridentes, ránkings personalizados y verdades incómodas sobre nuestros hábitos musicales (sí, ese artista que “escuchaste solo una vez” también va a aparecer).

¿Cuándo sale el Spotify Wrapped 2025?

Spotify todavía no confirmó la fecha exacta, pero su historial es bastante claro.

En 2024 se lanzó el 4 de diciembre .

En 2023, el 29 de noviembre.

Con ese patrón, el Wrapped 2025 debería publicarse entre el 3 y el 10 de diciembre. Así que podés ir preparando la memoria emocional del año… y las stories de Instagram.

Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025

Acceder al resumen es simple y no hace falta tener cuenta premium:

Abrí la app de Spotify en tu celular: El banner de Wrapped 2025 aparecerá directamente en la pantalla de inicio. Actualizá la aplicación: Si no lo ves, asegurate de tener la última versión de la app desde Google Play Store (Android) o App Store (iOS). Desde la web también funciona: Spotify mostrará un QR que te redirige a la app para explorar tu Wrapped.

Una vez dentro, vas a ver:

Tus minutos escuchados .

El día del año en que más usaste Spotify.

La cantidad total de canciones reproducidas.

Tu tema más escuchado y tu Top 5 .

Tus artistas y géneros más repetidos (sí, Spotify también sabe si te pasaste del indie al reguetón sin aviso).

¿Necesito Spotify Premium para ver mi Wrapped?

No. El Wrapped aparece igual para usuarios gratuitos, siempre que tengan la app al día. El resumen se genera automáticamente y suele activarse para todos al mismo tiempo.