Tradición, nuevos sonidos y espíritu sinfónico en Asunción

Entre la emoción de un homenaje a la Guarania, la frescura de una propuesta indie contemporánea y la fuerza de una orquesta que reivindica la identidad cultural del país, Asunción acogerá tres espectáculos que buscan conectar con el público desde universos estéticos complementarios.

En el Auditorio de Autores Paraguayos Asociados se vivirá un momento singular con Lizza Bogado, quien presentará “Señora Guarania” a las 19:30. La artista propone un concierto íntimo y profundamente emotivo, concebido como un espacio de reflexión en torno a los desafíos humanos y a la vez como una exploración sonora que combina composiciones propias y versiones que dialogan con la tradición.

Acompañada por un destacado elenco de músicos —entre ellos Esteban Godoy en piano y producción, Paula Rodríguez en bajo, Dahia Valenzuela y Ramón Mendoza en guitarras, Sixto Corbalán en arpa, Juan Ramón González en bandoneón, Carlos Riveros en violín y Víctor Morel en batería—, Bogado invita al público a recorrer un repertorio que incluye obras como “Flores de Asunción”, “Agüita Mansa”, “Mi canción ya no está sola”, “Desapego” y “Resiliente”.

La actuación contará además con la participación especial de Marizza, La Reina Morena de la Canción, lo que añade un matiz festivo y a la vez reverente hacia la tradición musical nacional. Las entradas se encuentran disponibles a 80.000 guaraníes en anticipada y 100.000 el día del evento.

Todo ello se integra en un proyecto artístico que busca revitalizar el legado de la Guarania creada por José Asunción Flores, promoviendo nuevas formas de creación que acerquen este lenguaje musical a las generaciones que se están abriendo paso en la escena actual.

A pocos minutos, pero en un clima completamente distinto, el dúo Per Se, integrado por Mali Oliveira y Fabri Demestri, ofrecerá a las 20:30 en el Patio Colonial su último show del año, una presentación que se desprende del reciente lanzamiento de su EP “MOTUS”.

Se trata de un trabajo nacido de un proceso creativo vinculado a la naturaleza, concebido como un viaje que combina introspección, experimentación acústica y un lazo emocional con la comunidad que sigue a la banda.

En este concierto, con reserva previa o de acceso gratuito sin ella, Per Se propone recorrer las canciones de este nuevo material en un ambiente relajado y nocturno, con la intención de cerrar el año desde un lugar de celebración, cercanía y gratitud hacia su público. Su estética, más minimalista y contemporánea, dialoga con el espíritu del espacio, situado en Tte. Irrazábal y Eligio Ayala, que suele acoger propuestas independientes, íntimas y de aire bohemio.

Mientras tanto, la Orquesta Filarmónica Ipu Paraguay sumará un matiz sinfónico a la noche con el concierto “Aires de mi tierra”, previsto para las 20:00 en el Centre Català de Asunción.

Bajo la dirección de las maestras Maura Mármol y Sonia Cabrera, la orquesta presentará estrenos y reestrenos de obras inéditas de compositores paraguayos como el Padre Pablino Villalba, Juan Sebastián Giménez, Martín Portillo, Bruno González y Sonia Cabrera.

La esencia del programa reside en mostrar cómo la música paraguaya puede proyectarse a través de elementos de la tradición universal, combinando la sensibilidad local con un lenguaje orquestal que reivindica la identidad cultural desde una mirada contemporánea.

Con entradas a 30.000 guaraníes en anticipada y 40.000 en puerta, el concierto se posiciona como una oportunidad para reencontrarse con el patrimonio musical del país desde un enfoque renovado y profundamente emotivo.

Así, Asunción se prepara para una noche en la que cada propuesta aporta un tono singular: la calidez introspectiva de Lizza Bogado, la frescura alternativa de Per Se y la profundidad sinfónica de la Orquesta Filarmónica Ipu Paraguay. Tres miradas distintas que coinciden en un mismo sábado para celebrar la música como un territorio de encuentro y expresión.