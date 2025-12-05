Villagrán celebra “La fiesta del caos” en formato festival y con invitado internacional

Desde 2011, “La Fiesta del Caos” funciona como el espacio donde la banda celebra su recorrido y la posibilidad de seguir construyendo un proyecto que, según expresan ellos mismos, “no tiene fecha de vencimiento”.

Lea más: La SGP celebra a los artistas más escuchados del año y anuncia los Propya Awards 2026

A lo largo del tiempo, el evento adoptó distintos tamaños y configuraciones: desde grandes festivales hasta conciertos íntimos con la banda en solitario. Para Villagrán, más que un show, “La Fiesta del Caos” es una filosofía de trabajo y una apuesta al espíritu DIY (Do it yourself o Hazlo tú mismo), que guía su manera de ver y hacer música.

En esta edición, el festival recibirá por primera vez a un grupo internacional. La banda uruguaya Cuatro Pesos de Propina llegará directamente desde Montevideo para sumarse a la fecha, marcando un hito dentro del ciclo. También participarán los artistas nacionales Aleshit y Los Ollies, quienes completan la grilla de esta noche que promete combinar energía, movimiento y cruces musicales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El nombre del show remite al primer disco de la agrupación, “La Fiesta del Caos”, una obra que marcó el inicio del camino y que sigue funcionando como ancla conceptual para cada edición. A más de una década de aquel debut, la banda mantiene una identidad que combina sátira, sentimiento y un sonido que se mueve entre lo bailable, el rock crudo y el impulso del pogo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Villagrán está integrada por Miky González (guitarra y voces), Karim Manzur (guitarra y voces), Mauri Román (batería y voces), Maxi Bonnin (teclados, sintetizadores y voces) y Miki Napout (guitarra y voces).

Desde Asunción, el grupo recorrió escenarios dentro y fuera del continente, compartiendo fechas con artistas como Calle 13, Natiruts, Illya Kuryaki & The Valderramas, Los Auténticos Decadentes y Cuarteto de Nos.