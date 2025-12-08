El ISNAMU presentará una velada lírica con más de 250 estudiantes

El Orfeón del ISNAMU, conformado por más de 250 estudiantes de las distintas especialidades del CONAMU y del Pregrado del instituto, bajo la dirección del maestro Benito Román, será el protagonista de una noche dedicada al repertorio operístico.

Lea más: Biblioteca Nacional recibe en donación libros que pertenecieron a Augusto Casola

Este cuerpo coral integra al Coro Académico y al Coro Polifónico Académico Nacional, cuya labor conjunta sostiene la propuesta artística y formativa del concierto.

El programa contempla obras de compositores fundamentales de la ópera universal, entre ellos Mozart, Bizet, Verdi, Bellini, Mascagni, Donizetti y Puccini, e incorpora la participación de talentosos solistas y estudiantes del ISNAMU.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La presentación tendrá lugar en el local de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Teatro de López - Fulgencio Yegros entre Mcal. López y Eligio Ayala), a partir de las 19:30.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La institución propone esta actividad como una oportunidad para acercar al público a la tradición lírica a través de voces en formación, celebrando el proceso académico de sus estudiantes y el trabajo coral colectivo.

La velada busca poner en valor la práctica vocal como parte esencial del proyecto educativo del ISNAMU.