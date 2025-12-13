Entre logros y nuevos horizontes: Micaela Núñez ofrece un concierto íntimo en Confines

Micaela Núñez ofrecerá un recital especial como cierre de un año que, según afirma, la ha marcado profundamente tanto en lo personal como en lo profesional.

La cita será en Confines (Tte. Fariña esq. México), a las 20:00, en un formato íntimo que permitirá al público disfrutar de un repertorio cuidadosamente seleccionado.

Las entradas son limitadas y pueden adquirirse al (0986) 303109. El precio individual es de G. 60.000, con un combo de dos por G. 100.000 disponible hasta este viernes.

En el concierto interpretará obras de Agustín Barrios, Napoleón Coste, Isaac Albéniz, Manuel Acevedo, Lizle Martínez, entre otros compositores que forman parte de su amplio universo musical.

Sobre la artista

Núñez, de 25 años, posee una formación sobresaliente que combina la guitarra clásica y la folclórica, disciplinas que comenzó a explorar desde los 9 años y que han marcado su identidad artística.

Es Licenciada en Música, Profesora de Guitarra Clásica y recientemente obtuvo la Diplomatura en Interpretación de Música para Guitarra por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), donde profundizó sus estudios con maestros de renombre.

Su carrera incluye destacadas experiencias en música de cámara, como los dúos Calandria y Takuá, así como su participación en proyectos como Las guitarras de Kamba’i y el Ensamble Pu Rory (impulsado por Berta Rojas).

A nivel solista, ha ofrecido conciertos en Paraguay, Argentina y Brasil, con un especial vínculo con la música latinoamericana, a la que se siente profundamente unida. Este año, además, presentó el ciclo “Tres paisajes sonoros”, un proyecto que marcó un hito previo a su esperado debut europeo, que fue en agosto, específicamente en Inglaterra.

El recital en Confines busca celebrar este recorrido, compartir nuevas interpretaciones y despedir un año de crecimiento artístico que impulsa a Micaela hacia nuevos horizontes.