Más de 25 ilustradoras paraguayas presentan la Gran Feria Robusta 2025

La colectiva de ilustradoras Robusta, integrada por más de 25 mujeres artistas paraguayas, anuncia la edición 2025 de su feria anual, un espacio que desde hace cuatro años impulsa la visibilidad del arte local y fomenta la colaboración entre creadoras y público.

Este año, la propuesta incorpora un enfoque especial en la promoción de la lectura a través del arte, con el acompañamiento de la Secretaría Nacional de Cultura, el Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y el Libro (Conalib)y la Fundación en Alianza.

La Gran Feria Robusta 2025 se realizará los días 13 y 14 de diciembre, de 12:00 a 21:00, en el Club Touch del Paseo Carmelitas. Con entrada libre y gratuita, la feria se proyecta como una experiencia cultural para más de 1.500 personas, consolidándose como uno de los encuentros creativos más relevantes del año.

Durante las dos jornadas, el público podrá recorrer una amplia propuesta que incluye productos y obras de ilustradoras de la colectiva y de artistas invitadas, además de libros, fanzines y diversas publicaciones independientes. La feria también ofrecerá experiencias interactivas, música en vivo, opciones gastronómicas, tragos, mesas de dibujo y actividades pensadas para conectar el arte con la lectura, generando un entorno accesible, lúdico y comunitario.

La esencia de la feria radica en acercar al público a contenidos que inspiran y estimulan la creatividad, promoviendo el acceso a la lectura desde un lenguaje visual y sensible. Con cada edición, Robusta reafirma su compromiso con el crecimiento profesional de sus integrantes y con el fortalecimiento de la comunidad artística local.

Sobre Robusta

Robusta es una colectiva conformada por más de 25 mujeres ilustradoras paraguayas que, desde hace cuatro años, trabaja en la visibilización del talento local, la creación de espacios de encuentro creativo y el impulso profesional de sus integrantes y del ecosistema artístico del país.